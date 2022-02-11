معهد علوم كوريا ينظم برنامجا لتعريف الطلاب الأجانب بالثقافة الكورية

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قال المعهد المركزي لدراسة علوم كوريا مؤخرا إنه سينظم برنامج الثقافة الكورية لعام ألفين واثنين وعشرين لخدمة الأجانب المهتمين بالثقافة الكورية في فترة الإجازة المدرسية الصيفية القادمة. وأوضح أن الهدف منه هو التعريف باللغة والثقافة الكورية للطلاب الأجانب الذين يدرسون وتقديم فرص معايشة اللغة والثقافة الكورية لكي يصبحوا متخصصين في علوم كوريا. ومن المتوقع أن يتم تنظيم البرنامج مرتين عبر الإنترنت بسبب وضع كورونا، المرة الأولى بين الرابع والثاني والعشرين من شهر يوليو القادم، والثانية فيما بين الثامن والسادس والعشرين من أغسطس. وسوف يلقي عدد من الخبراء من أساتذة الجامعات والعلماء محاضرات خاصة حول مختلف موضوعات الثقافة الكورية إلى جانب إتاحة الفرص لمعايشة الثقافة الكورية التقليدية وزيارة المعالم التاريخية وغيرها.

وبالنسبة لتعليم اللغة الكورية سيتم تنظيم دورات للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين مناسبة لمستويات المشاركين إلى جانب تنظيم فصل مكثف خاصة لمجموعة صغيرة. وعند أكمالها، سيحصلون على الشهادات ذات الصلة بينما سينال بعض المتفوقين منهم جوائز قيمة. ويمكن لطلاب الجامعات القادرين على الاستماع والتكلم باللغة الكورية والذين درسوا لمدة تزيد عن سنة في التخصصات المتعلقة بعلوم كوريا أو استمعوا إلى مواد اللغة الكورية في جامعات أجنبية التقدم بطلب المشاركة في البرنامج. حيث يمكنهم التقدم بالطلب في موقع المعهد على الإنترنت، وسوف ينتهي موعد التقدم في الرابع من مارس القادم.

في هذا السياق، قال مدير المعهد "جونغ وان يونغ 정원영" إن المشاركين في البرنامج سيكونون أشخاصا موهوبين سيلعبون دورا رئيسيا في التعريف بكوريا في بلدانهم موضحا أن المعهد سيعد برامج لمساعدتهم على تعميق فهمهم للثقافة الكورية. يشار إلى أن المعهد بدأ في تنظيم هذا البرنامج في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين وحتى العام الماضي وقد شارك فيه تسعمائة وثمانية من الطلاب الأجانب إجماليا.