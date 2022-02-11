انتشار ظاهرة البحث عن زملاء السكن الجامعيين على الإنترنت

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قبل افتتاح فصل دراسي جديد في شهر مارس القادم يقوم عدد من طلاب الجامعات الكوريين بكتابة نصوص على مواقع مجتمعات جامعاتهم على الإنترنت باحثين عن زملاء السكن المناسبين لهم. في الماضي كانت إدارات الجامعات تخصص زملاء السكن على نحو عشوائي إلا أن معظمها صارت تسمح هذه الأيام لطلابها باختيار زملاء سكنهم. ونتيجة لزيادة البقاء في الغرف بسبب وباء كورونا، أصبح السكن مع الزملاء المتشابهين في التفكير يكتسب مزيدا من الأهمية.

فمثلا كتب الطالب "ليو" الذي يدرس في إحدى الجامعات في سيول منشورا على موقع مجتمع جامعته على الإنترنت يوم الحادي عشر من هذا الشهر قبل بدء الفصل الدراسي الجديد. وقال فيه إنه يبحث عن زميل غير مدخن يشاركه في غرفة المبيت الجامعية ووصف نفسه بأنه شخص مريح لا يحب إزعاج الآخرين وليست لديه مشاكل مثل الشخير أو صرير الأسنان أو التحدث في أثناء النوم. وأضاف أنه يريد زميلا ليست لديه مشكلة الشخير لكنه يستطيع التسامح مع التحدث في أثناء النوم، وأنه يرحب بزميل يشاركه في مشروع الاستيقاظ من النوم في وقت مبكر. وأوضح أنه كان لديه زميل غرفة يختلف تماما معه في نمط الحياة مما جعله يعاني طوال الفصل الدراسي، ومن ثم قرر البحث عن زميل متشابه معه. وقال إن خمسة طلاب آخرين اتصلوا به بعد قراءة المنشور وقد اختار الأنسب منهم بعد إجراء دردشة على الإنترنت.

ومن بين العناصر المهمة لاختيار الزملاء: وقت الاستيقاظ، أي هل هو شخص صباحي أم شخص مسائي، والتدخين أو عدم التدخين. كما يتأكد الكثير من الطلاب من أسلوب الشخصية والهوايات ووجود أحباء أم لا. في هذا السياق، كان قد اختار الطالب الجامعي "ليم هيون مين 임현민" الذي ولد في جزيرة جيه جو شخصا يقدم نفسه بأنه يحب البقاء في البيت. وأوضح أنه يشعر بالقلق من الذين يتجولون كثيرا في الخارج بسبب كورونا. أما السيد "تشيه" فقد كتب منشورا يؤكد فيه على أنه محب لكرة القدم الأجنبية، وأنه يشاهد المباريات في التلفزيون في الصباح المبكر في الكثير من الأحيان الأمر الذي قد يزعج الذين لا يحبونها ولهذا فقد كشف عن هوايته عن قصد. وتوافق الطعام عنصر مهم أيضا. فمثلا، يريد بعضهم زملاء يقدرون على أكل على الأطعمة الحارة المحبوبة بين الشباب الكوريين هذه الأيام.

أما السيد بارك الطالب في جامعة يونسيه فقد كتب منشورا يوم السابع من هذا الشهر يوضح فيه أنه لا يحب فخذ الدجاج المقلي بل يحب الأجنحة، وقال إن إجراء حوار مع زميل السكن خلال تناول الطعام يعتبر أحد الأشياء الممتعة في السكن الجامعي، ولذلك فهو يريد زميلا يقاسمه الأطعمة بشكل ودي. يبدو أن هذه الظاهرة تمثل أحد خصائص المولودين بعد منتصف التسعينيات من القرن الماضي الذين يحاولون تقليل مشاكل عدم اليقين منذ البداية.