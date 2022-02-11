بيانات تظهر ارتفاع القدرة التنافسية لمحتويات موجة الثقافة الكورية

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اتضح أن القدرة التنافسية لمحتويات موجة الثقافة الكورية "هالليو" قد ارتفعت العام الماضي أيضا رغم طول أمد جائحة كورونا. وكانت قد أجرت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية مسحا خاصا بالتعاون مع المؤسسة الكورية لتنمية التبادلات الثقافية الدولية للتعرف على وضع هالليو في الخارج لعام ألفين وواحد وعشرين. وجرى المسح عبر الإنترنت على ثمانية آلاف وخمسمائة من ذوي تجارب محتويات الثقافة الكورية في ثماني عشرة دولة، من الخامس من نوفمبر إلى الثامن من ديسمبر من العام الماضي.

وحول أكثر المسلسلات التلفزيونية الكورية التي يحبونها، اختار واحد وعشرون بالمائة منهم مسلسل "لعبة الحبار" الذي تمتع برواج كبير العام الماضي في مختلف أنحاء العالم، واختار ثلاثة بالمائة منهم مسلسل "الهبوط الخاطئ من الحب"، بينما اختار اثنان بالمائة منهم مسلسل "فيسينت جو 빈센조". وحول أكثر المطربين المحبوبين اختار سبعة وعشرون بالمائة منهم فرقة بي تي إس واختار عشرة بالمائة منهم فرقة "بلاك بينك" لتحتلا المركزين الأول والثاني مثلما كانتا عليه في العام السابق. كما اتضح أن وسائط تجربة محتويات الثقافة الكورية الرئيسية هي منصات على الإنترنت أو الأجهزة المتنقلة، حيث جربوا المسلسلات التلفزيونية أو برامج التسلية أو الأفلام أو محتويات الرسوم المتحركة والموسيقى عبر منصات الإنترنت أو الأجهزة المتنقلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

ومن حيث أكثر المنصات التي يستخدمونها، احتلت يوتيوب المركز الأول في مجال المسلسلات وبرامج التسلية والموسيقى والرسوم المتحركة، بينما احتلت نيتفلكس المركز الأول في مجال الأفلام. وتبين في هذا المسح أن صورة كوريا التي تحسنت بسبب ظاهرة هالليو ساهمت في رفع مصداقية المنتجات والخدمات الكورية الأمر الذي يشير إلى أن هالليو أثرت تأثيرا إيجابيا على الصناعات ذات الصلة. وقال اثنان وستون بالمائة منهم إن محتويات هالليو دفعتهم لشراء أو استخدام المنتجات والخدمات الكورية. كما زادت نسبة الذين أجابوا بأنهم مستعدون لشراء منتجات كورية حتى ولو لم يعرفوا عنها جيدا بسبعة بالمائة مقارنة مع العام السابق لتبلغ أربعين بالمائة العام الماضي.