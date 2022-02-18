سامي جانغ جي أونغ: عشت في تونس كمواطن وليس كزائر

السيد "جانغ جي أونغ"، واسمه العربي "سامي"، طالب في كلية الترجمة للدراسات العليا في جامعة هانغوك للدراسات الأجنبية، يقول إنه شخص يجعل الناس من حوله يبتسمون، وأنه في الأصل من جزيرة جيجو، وظل يعيش هناك حتى التحق بالجامعة، وهو ينصح العرب الذين يزورون جزيرة جيجو بالاستمتاع بالشواطئ الجنوبية من الجزيرة، والتي تحظى حاليا برواج بين الكوريين نظرا لمناظرها الرائعة.









ويحكي سامي عن كيفية تعرفه على الثقافة العربية عن طريق أحد أصدقائه، ويقول إنه في البداية لم يكن يعرف جيدا عن العالم العربي، وقد بدأ يتعلم اللغة العربية خلال وجوده في تونس من خلال الحديث المباشر في مختلف الموضوعات مع الناس هناك. ويقول جانغ جي أونغ أيضا إن تونس بلد جميل جدا، وهو ما لا يعرفه الكثير من الكوريين، وأنه كان يعيش هناك كمواطن تونسي، وليس كطالب زائر.

كما يتحدث عن حياته في الأردن ودراسته في جامعة البتراء، وعن زيارته لمصر، ويقول إن الشيء الأكثر جاذبية في الثقافة العربية والإسلامية هو الترحيب بالضيف بغض النظر عن العرق أو الجنسية.

ويعرب سامي جانغ جي أونغ عن تطلعه لأن يسهم في الربط بين كوريا والعالم العربي في المستقبل بعد أن يصبح مترجما أو موظفا في إحدى الشركات.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



