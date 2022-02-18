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قالت شركة "داول غلوبال" الكورية إنها أبرمت عقدا مؤخرا مع شركة عراقية حول تصدير مستحضرات التجميل الكورية إلى السوق العراقية. تجدر الإشارة إلى أن الشركة الكورية تركز جهودها لتصدير مستحضرات التجميل الكورية خاصة إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضحت أن الشركة العراقية تخطط للترويج والتسويق عبر شبكة الإنترنت وخارجها وتنوي التعريف بمستحضرات التجميل الكورية للعراقيات بواسطة منصة "كوكوبوت" التي أطلقتها داول غلوبال من أجل بيع منتجات الجمال الكورية.

وبهذه المناسبة قال مسؤول في داول غلوبال إن الشركة تواجه صعوبات كثيرة في إدارة متاجرها خارج الشبكة نتيجة لحالة الإغلاق الناتجة عن المتحور الجديد "أوميكرون" في عدد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، لكنها ترى أن الآن أنسب وقت لدخول الأسواق خارج الشبكة قبل تدفق الكثير من الشركات بعد انحسار جائحة كورونا. وتنوي الشركة إنشاء مركزا خاصا للـ"كي بيوتي" في العراق في المستقبل القريب.