معهد النقل التكنولوجي الكوري ينظم دورة تدريبية في جامعة بني سويف المصرية

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نظم معهد النقل التكنولوجي للدول النامية التابع للجامعة الكورية لتعليم التكنولوجيا دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمهندسين في جامعة بني سويف التكنولوجية المصرية خلال الفترة من 6 من يناير الماضي وحتى 10 من فبراير الجاري. وخلال الدورة قام خبراء كوريون بتدريبهم باستخدام أحدث التقنيات على كيفية الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة في مجال الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية جاءت في إطار مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية الكورية المصرية الذي بدأت المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية تنفذه في شهر مايو من عام 2019 وستنتهي منه في شهر أكتوبر من هذا العام.

علاوة على ذلك، ساعد المعهد الكوري الجامعة المصرية لإنشاء مركزين للغة الكورية وللتعاون بين الدوائر الصناعية والعلمية من أجل تعزيز قدرة الجامعة المصرية على دعم الحصول على فرص عمل وإنشاء مشروعات ذاتية. كما قام أيضا بدورات تدريبية حول طرق إنشاء المشروعات الصغيرة، وهو ما لقى استجابة كبيرة من المشاركين.

وقال "جو هيون تشان" رئيس معهد النقل التكنولوجي للدول النامية إن تلك الدورات التدريبية أتاحت فرصة لتفعيل التدريب في مجال الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. وتوقع أن يسهم إنشاء المركزين في تعزيز القدرة التنافسية لجامعة بني سويف وأيضا في زيادة نسبة حصول طلابها على فرص عمل في المستقبل.