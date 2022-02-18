كيوتشون الكورية للدجاج المقلي تحقق مبيعات كبيرة في دبي

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صرحت شركة "كيوتشون إف آند بي" يوم الأربعاء الماضي بأن المبيعات التي سجلها فرعها رقم واحد في مول "ديرة سيتي سنتر دبي" بلغت أكثر من 460 ألف درهم بعد مرور شهر واحد فقط على افتتاح الفرع.

وهذا الفرع الذي افتتح في شهر ديسمبر من العام الماضي عبارة عن مطعم عادي يقدم خدمة التوصيل أيضا، وهو على مساحة تبلغ حوالي مائة وخمسين مترا مربعا، ويقع في الطابق الأول من المول القريب من مطار دبي الدولي.

ويرجع السبب في نجاحه إلى تقديم مختلف أنواع أطباق الدجاج المقلي المناسبة لأذواق العملاء هناك. وبالفعل تلبي شركة كيوتشون أذواق عملاء دبي من خلال تقديم الأطباق حسب القطع وطبق كومبو الذي يتيح الاستمتاع بأكل الدجاج مع الأرز وطبق العينات حتى يتمتع العملاء بتذوق مختلف أنواع الأطباق الشهية.

وتخطط الشركة الكورية لبذل جهود للتعريف بمذاق مأكولاتها والدجاج الكوري من خلال تقديم أطباق مخصصة ومناسبة للعملاء هناك اعتمادا على أطباقها المهمة مثل سلسلة صلصة الصويا والسلسلة الحمراء وسلسلة العسل.