سام يانغ تعرض منتجاتها من الراميون في باندا بالسعودية

ⓒ Samyang Foods

تسرّع شركة "سام يانغ" الكورية للأغذية من اختراقها للأسواق العربية. فقد قالت الشركة يوم الثلاثاء الماضي إنها بدأت في عرض مختلف منتجاتها من الراميون في حوالي 220 متجرا تابعا لسوبر ماركت "باندا" في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن باندا عبارة عن سلسلة متاجر وهايبر ماركت تديرها شركة باندا السعودية التي تعد أكبر شركات التوزيع في السعودية. وتدير الشركة حوالي 220 متجرا لها في مختلف أنحاء المملكة وتستقبل أكثر من 100 مليون شخص سنويا.

ونجحت "سام يانغ" في بناء شبكة مبيعات قوية في جميع أنحاء المملكة من خلال الدخول في وقت واحد إلى متاجر وهايبر ماركت باندا الموجودة في 44 مدينة سعودية بما في ذلك العاصمة الرياض. كما قامت بتنويع منتجاتها إلى 20 منتجا مثل "سام يانغ راميون" و"كيمتشي راميون" إلى جانب علامة الدجاج الحار التي تحظى برواج كبير بالفعل هناك.

وتتوقع الشركة الكورية أن يسهم عرضها هذا في زيادة مبيعاتها بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط. تجدر الإشارة إلى أن السعودية احتلت المركز الـ17 من بين دول العالم من حيث كمية استهلاك الراميون في عام 2020. وفي الآونة الأخيرة تتمتع مختلف البرامج الخاصة لأكل الراميون ذات نكهة الدجاج الحار بشعبية كبيرة عبر يوتيوب مما ساهم في زيادة الاهتمام بمنتجات الراميون الكورية هناك.