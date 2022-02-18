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اختارت الحكومة السعودية التي تنوي نشر لعبة "بادوك" بين مواطنيها اللاعب المحترف الكوري "كيم ميونغ وان" الذي يبلغ عمره 44 عاما، حيث وجهت إليه دعوة، ومن ثم زار العاصمة الرياض خلال 10 أيام في شهر يناير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية تعمل حاليا على تحقيق الرؤية السعودية لعام ألفين وثلاثين التي تستهدف التخلي عن الاعتماد الكبير على النفط وتحويل الهيكل الصناعي وبناء المدن الذكية المستقبلية. أما لعبة "بادوك" فقد أدرجت في مشروع جودة الحياة الذي يشمل الثقافة والفن والرياضة وغيرها.

واختارت جامعة الملك عبد العزيز بتكليف من الحكومة السعودية 3 ألعاب عقلية تثري حياة السعوديين وهي بادوك والشطرنج وبريدج. واختارت اللاعب المحترف الكوري كخبير تناقش معه مشروع نشر لعبة بادوك.

وكانت المهمة الأولى التي أوكلتها إليه خلال زيارته الأخيرة هي تدريب مجموعة من مدربي بادوك. ولا تُعرف اللعبة جيدا في السعودية ولهذا فإن الجامعة السعودية في حاجة إلى مدربين أولا. ولهذا طلبت من اللاعب "كيم" اختيار 12 شخصا ثم تدريبهم على مفهوم اللعبة وتقنيتها وطرق مبارياتها الحقيقية لمدة 6 ساعات يوميا. ومن المتوقع أن يدرب كل منهم 20 متدربا في المستقبل من أجل زيادة ممارسي هذه اللعبة في السعودية.

وقال كيم إن المدربين الذين خضعوا للتدريب تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات من العمر وتتنوع مهنهم بين مدرسين ولاعبي شطرنج وموظفين. وأضاف أن حماس السعوديين للعبة كبير جدا لدرجة أنهم أعدوا بعض مواد التدريب للمبتدئين قبل وصوله إلى السعودية.

وأضاف أن الدكتور "ماجد الحارثي" في جامعة الملك عبد العزيز، وهو رئيس مشروع لعبة بادوك، قد وقع في حب اللعبة عندما تعلمها لأول مرة وشارك في التدريب كل يوم. واقترح إيجاد طريقة لنشر لعبة بادوك في السعودية بشكل مستمر وفعال من خلال إبرام اتفاقية بين البلدين.

وأشار كيم إلى أنه ظل يناقش طرق التبادلات الخاصة للعبة مع الإمارات قبل عامين إلا أن المناقشات توقفت بسبب جائحة كورونا. وأكد على أنه سيبذل كل ما في وسعه لنشر اللعبة في السعودية.