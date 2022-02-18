كوريا الأقوى في رياضة التزلج السريع على المضمار القصير

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فازت المتزلجة الكورية الجنوبية "تشيه مين جونغ" يوم الأربعاء الماضي بالميدالية الذهبية في سباق التزلج السريع على المضمار القصير لمسافة 1500 متر للسيدات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام حاليا في بكين، بعد قطع المسافة في دقيقتين و17.789 ثانية.

وكانت اللاعبة الكورية "تشيه" قد فازت بالميدالية الذهبية في نفس الحدث في أولمبياد "بيونغ تشانغ الشتوية قبل 4 أعوام.

وسبق للمتزلجين الكوريين أن فازوا بميدالية ذهبية في سباق 1500 متر للرجال، و3 ميداليات فضية في سباق التتابع 5000 متر للرجال، وسباق التتابع 3000 متر للسيدات، وسباق 1000 متر للسيدات.

بهذا استطاعت كوريا الجنوبية الفوز بميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات فضية في سباق التزلج السريع على المضمار القصير، لترفع مكانتها إلى أقوى دولة في العالم في التزلج السريع على المضمار القصير.

وجاءت في المركز الثاني بعد كوريا الجنوبية الصين وهولندا بالفوز بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية لكل منهما، ثم إيطاليا بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، وكندا بميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، والمجر بميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين.

وكان أعضاء المنتخب الكوري للتزلج السريع على المضمار القصير يواجهون صعوبة كبيرة في السباقات الأولية، حيث تم استبعاد الفريق الكوري من الدور النهائي لسباق التتابع المختلط 2000 متر بعد تعرض عضو الفريق "بارك جانغ هيوك" للسقوط على المضمار في أثناء السباق.

كما تم استبعاد المتزلجة "تشيه مين جونغ" من الدور النهائي لسباق 500 متر للسيدات بسبب سقوطها على المضمار أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المتزلجان الكوريان "هوانغ ديه هون" و"لي جون صو" من الصعود إلى الدور قبل النهائي لسباق 1000 متر للرجال بسبب تعرضهما لقرارات التحكيم ضدهما، مما أدى إلى تقدم المتزلجين الصينيين إلى الدور النهائي وفوز أحدهم بميدالية ذهبية.

لكن الوضع تغير بعد أن تمكن المتزلج الكوري "هوانغ ديه هون" من الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر للرجال، وهو ما شجع اللاعبين الكوريين، مما أسفر عن فوز المتزلجة "تشيه مين جونغ" بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر للسيدات.

وهذه الإنجازات التي تم إحرازها في التزلج السريع على المضمار القصير لها معنى خاص، لأن الفضل في ذلك يعود إلى الجهود التي بذلها أعضاء المنتخب الكوري رغم المشاكل التي عانى منها المنتخب منذ فترة.

ففي الواقع، تم استبعاد المتزلجة "شيم سوك هي" الحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية مزدوجة في التزلج السريع على المضمار القصير من المنتخب الوطني بسبب إهانتها للمدربين ولزملائها، كما تخلت متزلجة الجيل القادم الواعدة "كيم جي يو" عن مشاركتها في أولمبياد بكين بسبب إصابتها بجروح.

إلى جانب هذا، قرر المتزلج البارع "إيم هيو جون" العضو السابق في المنتخب الوطني الكوري التجنس في الصين بعد أن تعرض لمعاقبة من الاتحاد الكوري للتزلج السريع على المضمار القصير مما تسبب في ضعف أداء المنتخب بشكل كبير.

ولذلك فمن الجدير بالثناء أن كوريا الجنوبية دافعت عن مكانتها كأقوى دولة في العالم في التزلج السريع على المضمار القصير متغلبة على كل تلك المشاكل، ولكن يشدد الخبراء الرياضيون على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإحراز إنجازات أفضل في المستقبل.