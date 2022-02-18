تسجيل أكبر نمو للوظائف في كوريا منذ 22 عاما

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شهدت كوريا الجنوبية أكبر نمو للوظائف منذ 22 عاما، حيث زاد عدد الوظائف بمقدار أكثر من 1.1 مليون وظيفة في شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين في البلاد 26 مليونا و950 ألفا في شهر يناير الماضي، بزيادة مقدارها مليون و130 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويمثل هذا أكبر زيادة على أساس سنوي في إحصاء الوظائف الشهرية منذ مارس من عام 2000، عندما تمت إضافة مليون و210 آلاف وظيفة مع تعافي البلاد من الأزمة المالية الآسيوية آنذاك.

وأرجع التقرير السبب في هذا النمو الكبير جزئيا إلى التأثير الأساسي من شهر يناير من العام الماضي الذي فقدت فيه البلاد 982 ألف وظيفة مقارنة بالعام الأسبق في أعقاب تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي وسط جائحة كورونا. كما أرجع السبب في ذلك إلى تمتع كوريا بزيادة في الصادرات، وهو ما ساهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل نمو للوظائف في شهر يناير الماضي في جميع الفئات العمرية، حيث زاد عدد الوظائف للذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما بمقدار 522 ألفا، وللعشرينيات من العمر بمقدار 273 ألفا، وللخمسينيات بمقدار 245 ألفا، وللثلاثينيات بمقدار 22 ألفا، وللأربعينيات بمقدار 24 ألفا، مما تسبب في انخفاض معدل البطالة بنسبة 1.6% ليصل إلى 4.1%.

الجدير بالذكر أن عدد العاملين في الثلاثينيات من العمر سجل أول زيادة، بعد أن شهد انخفاضا لـ22 شهرا متتالية خلال الفترة من مارس 2020 وحتى ديسمبر 2021.

كما أشار التقرير إلى أن جودة الوظائف شهدت تحسنا في يناير الماضي، حيث زاد عدد العاملين بدوام كامل بمقدار 686 ألفا، فيما زاد عدد العاملين المؤقتين بمقدار 377 ألفا.

وشهد عدد العاملين الذين يعملون أكثر من 36 ساعة في الأسبوع زيادة بمقدار مليون و147 ألفا، بينما زاد عدد العاملين الذين يعملون أقل من 36 ساعة في الأسبوع بمقدار 311 ألفا.

والأمر الذي يدعو أكثر للتفاؤل هو أن كوريا قد حققت انتعاشا في التوظيف، وأن اتجاه التوظيف سيستمر في التعافي لفترة من الزمن.

ففي الواقع، شهد عدد العاملين زيادة لـ11 شهرا متتالية منذ شهر مارس من العام الماضي، فيما زاد عدد العاملين في شهر يناير الماضي بمقدار 68 ألفا مقارنة بالشهر الأسبق.

ويرجع السبب تعافي التوظيف إلى انتعاش الصادرات والتغييرات في الهياكل الصناعية، بما في ذلك صناعات التقنيات الافتراضية والرقمية، وهو ما يدل على ان سوق العمل في كوريا الجنوبية بدأت تتكيف مع الأوضاع الجديدة الناجمة عن جائحة كورونا.

ويعني هذا أن تأثيرات زيادة الإصابات الجديدة الناتجة عن تفاقم انتشار المتحور "أوميكرون" في كوريا على سوق العمل سوف تكون محدودة.