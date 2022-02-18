انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية رسميا في كوريا

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انطلقت يوم الثلاثاء الماضي رسميا حملات الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، بينما خاض المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ومرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" معركة متقاربة، ويليهما كل من مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" ومرشحة حزب العدالة "شيم سانغ جونغ".

وسوف يتم إجراء انتخابات الرئاسة التي يتسابق فيها 14 مرشحا يوم التاسع من مارس، وتستمر حملات هذه الانتخابات حتى منتصف ليلة الثامن من مارس.

وقد بدأ مرشح الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ" حملاته الانتخابية الرسمية بإجراء لقاء مع العاملين في مركز مراقبة الحركة البحرية في ميناء بوسان يوم الثلاثاء الماضي، ضمن السعي لإبراز نقاط قوته في المجالات الاقتصادية، كما نفذ حملات انتخابية في مدينتي ديغو وديجون في طريق عودته إلى سيول.

وفي اليوم الأول من حملات الانتخابات الرئاسية الرسمية، نفذ مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" حملاته انطلاقا من سيول، ثم في مدينتي ديجون وديغو، ووصولا إلى مدينة بوسان.

ويهدف "يون" إلى جذب أكثر من 20% من أصوات الناخبين في مقاطعتي جنوب وشمال جولا في الانتخابات المرتقبة.

أما مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" فقد أطلق حملته الانتخابية الرسمية بدءا من مدينة ديغو، ثم في 3 مدن في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.

واختارت مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ" مقاطعة جولا التي تعد مصدر تأييد للحزب الديمقراطي الحاكم، كمكان لإطلاق حملاتها الرسمية.

وخلال فترة حملات الانتخابات الرسمية، يُسمح للأحزاب ومرشحيها بإلقاء خطب في الأماكن العامة باستخدام المركبات أو مكبرات الصوت ووضع اللافتات الانتخابية.

كما يسمح للمرشحين أيضا بوضع إعلانات في الصحف والتلفزيون وإلقاء خطب في الراديو والتلفزيون، وإطلاق إعلانات دعائية على الصفحات الرئيسية لوسائل الإعلام.

وتختلف انتخابات الرئاسة القادمة عن نظيراتها السابقة، حيث تتميز بعدم وجود مرشح يتمتع بتفوق واضح. وطبقا لنتائج آخر استطلاع للرأي، يتفوق مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" على منافسه من الحزب الحاكم "لي" بفارق ضئيل داخل إطار هامش الخطأ في الاستطلاع.

ونتيجة للتنافس المتقارب بين المرشحين "يون" و"لي"، أصبح حصول التأييد من الناخبين ذوي الآراء المتأرجحة أمرا مهما لتحقيق انتصار في انتخابات الرئاسة المرتقبة، وأصبح هناك احتمالا كبيرا لأن تحدد عمليات التوحيد بين المرشحين نتائج الانتخابات.