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سوبر جونيور تكشف عن ألبومها المنفرد الخاص

#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21

من أغانى القمة

ⓒ LABEL SJ

قالت وكالة "إس إم " الترفيهية إن فرقة "سوبر جونيور" ستصدر ألبوما منفردا جديدا خاصا.

وسوف يكون هذا الألبوم أول ألبوم للفرقة منذ أن كشفت عن ألبومها الكامل العاشر بعنوان "النهضة" في شهر مارس من العام الماضي.

وسيتم الإعلان بعد عن موعد عودة فرقة "سوبر جونيور".

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