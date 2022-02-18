سوبر جونيور تكشف عن ألبومها المنفرد الخاص

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قالت وكالة "إس إم " الترفيهية إن فرقة "سوبر جونيور" ستصدر ألبوما منفردا جديدا خاصا.

وسوف يكون هذا الألبوم أول ألبوم للفرقة منذ أن كشفت عن ألبومها الكامل العاشر بعنوان "النهضة" في شهر مارس من العام الماضي.

وسيتم الإعلان بعد عن موعد عودة فرقة "سوبر جونيور".