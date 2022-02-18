سوبر جونيور تكشف عن ألبومها المنفرد الخاص

سامي جانغ جي أونغ: عشت في تونس كمواطن وليس كزائر
2022-02-18
#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21
قالت وكالة "إس إم " الترفيهية إن فرقة "سوبر جونيور" ستصدر ألبوما منفردا جديدا خاصا.
وسوف يكون هذا الألبوم أول ألبوم للفرقة منذ أن كشفت عن ألبومها الكامل العاشر بعنوان "النهضة" في شهر مارس من العام الماضي.
وسيتم الإعلان بعد عن موعد عودة فرقة "سوبر جونيور".
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-18
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;