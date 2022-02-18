ستاي سي تصدر ألبوما كاملا جديدا

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عادت فرقة "ستاي سي" يوم الحادي والعشرين من فبراير بالكشف عن ألبومها الكامل الجديد بعنوان "يونغ لوف دوت كوم".

وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي في شهر نوفمبر من عام 2020 بأغنيتها الأولى "سيئ جدا".

وقد تم تعيين فرقة "ستاي سي" يوم السادس عشر من فبراير الجاري كسفير فخري لمنظمة الصليب الأحمر الكورية لتعمل على ترويج التبرعات بالدم.