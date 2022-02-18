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يونو يونهو يصدر ألبوما يابانيا جديدا

#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

أصدر المطرب "يونو يونهو" عضو فرقة "تي في إكس كيو" ألبومها الياباني الجديد بعنوان "أنت تغادرين أولا" يوم التاسع من شهر فبراير الجاري.

وقد بدأ المطرب "يونو يونهو" نشاطه كمطرب منفرد في عام 2019 بالكشف عن ألبومه بعنوان "ألوان حقيقية".

وقالت وكالة "إس إم" الترفيهية إن الألبوم الجديد للمطرب "يونهو" تصدر قائمة "أوريكون" اليابانية للألبومات، حيث تم بيع حوالي 36 ألف نسخة من هذا الألبوم فور الكشف عنه.

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