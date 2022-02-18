1.8 مليار مرة عدد مشاهدات فيديو أغنية طودو طودو لفرقة بلاك بينك





أعلنت وكالة "واي جي" الترفيهية أمس الثلاثاء أن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "طودو طودو" لفرقة "بلاك بينك" قد تجاوز 1.8 مليار مرة على يوتيوب في الساعة الخامسة ودقيقتين من مساء يوم الأول من فبراير.

وكانت فرقة "بلاك بينك" قد كشفت عن الفيديو الموسيقي لأغنية "طودو طودو" يوم الخامس عشر من شهر يونيو من عام 2018.

وتوقعت الوكالة أن يتجاوز عدد مرات مشاهدة هذا الفيديو ملياري مرة في غضون هذا العام.

وقد احتلت أغنية "طودو طودو" المركز الخامس والخمسين في قائمة "بيلبورد هوت 100" فور الكشف عنها، وتصدرت قائمة "أكثر فيديوهات الكيبوب مشاهدة في العالم" في عام 2018.

وبلغ عدد مقاطع الفيديوهات الموسيقية لفرقة "بلاك بينك" التي تجاوز عدد مرات مشاهدتها 100 مليون مرة، 32 مقطعا، وبلغ إجمالي عدد مرات مشاهدتها 22.3 مليار مرة.