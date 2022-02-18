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آي بينك تعود بألبومها الجديد بوق

#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21

من أغانى القمة

ⓒ IST Entertainment

عادت فرقة "آي بينك" يوم الرابع عشر من فبراير بإصدار ألبومها الجديد بعنوان "بوق" والخاص بمرور 10 أعوام على بدء نشاطها الغنائي.

وتتحدث كلمات الأغنية الرئيسية لألبوم الفرقة الجديد والتي تحمل عنوان "معضلة" عن المعضلة التي تواجهها امرأة حين تدرك أن الشخص الذي تحبه لم يعد يكن أي مشاعر لها وما إذا كان يجب عليها أن تتخلى عن علاقتها بذلك الشخص أم لا بعد إدراكها لتلك الحقيقة. 

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