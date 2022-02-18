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عودة فرقة ستري كيدز في مارس

#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

قالت وكالة "جي واي بي" الترفيهية إن فرقة "ستري كيدز" ستعود بإصدار ألبومها المصغر الجديد بعنوان "أوديناري" يوم التاسع عشر من شهر مارس القادم.

وأجرت الفرقة لقاء مع معجبيها يوم الثالث عشر من فبراير الجاري، وأخبرتهم بإصدار الألبوم الجديد.

 وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي في عام 2018.

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