فرقة ريد فيلفيت أكدت عودتها في شهر مارس القادم

سامي جانغ جي أونغ: عشت في تونس كمواطن وليس كزائر
2022-02-18
#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21
كشفت التقارير عن أن فرقة ريد فيلفيت تحضر لعودتها في شهر مارس.
وأكدت وكالة "إس إم" الترفيهية الخبر بقولها إن فرقة ريد فيلفيت تعمل على ألبوم جديد بهدف إصداره في مارس.
وسوف تكون هذه أول عودة للفرقة بعد أغنية "كويندوم" التي صدرت شهر أغسطس من العام الماضي.
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-18
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