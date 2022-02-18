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فرقة ريد فيلفيت أكدت عودتها في شهر مارس القادم

#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

كشفت التقارير عن أن فرقة ريد فيلفيت تحضر لعودتها في شهر مارس.

وأكدت وكالة "إس إم" الترفيهية الخبر بقولها إن فرقة ريد فيلفيت تعمل على ألبوم جديد بهدف إصداره في مارس.

وسوف تكون هذه أول عودة للفرقة بعد أغنية "كويندوم" التي صدرت شهر أغسطس من العام الماضي.

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