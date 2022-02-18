جي آيدل تعود كفرقة من 5 عضوات في مارس

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من المقرر أن تعود فرقة "جي آيدل" في شهر مارس القادم.

وسوف تكون هذه أول عودة لـ"جي آيدل" كفرقة مكونة من 5 عضوات بعد أن تركت العضوة السابقة "سوجين" الفرقة في شهر أغسطس من العام الماضي.

وخلال فترة غياب الفرقة عن الساحة الغنائية، مارست عضوات الفرقة أنشطتهن الفردية، حيث أصدرت العضوة "جون سو يون" ألبوما منفردا.

أما العضوة "ميون" فشاركت في مختلف المشروعات كممثلة، فيما شاركت كل من "يوكي" و"شوهوا" و"ميني" في مختلف الأنشطة في دولهن.