تريجر تعود بأغنيتها الجديدة جيك جين

ⓒ YG Entertainment

عادت فرقة "تريجر" الشبابية يوم الخامس عشر من فبراير الجاري بإصدار ألبومها المصغر الجديد "الخطوة الثانية: الباب الأول"، والكشف عن الفيديو الموسيقي بأغنية الألبوم الرئيسية بعنوان "جيك جين".

وسوف تقيم الفرقة أول حفل غنائي لها يومي التاسع والعاشر من شهر أبريل القادم في سيول.