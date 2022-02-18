تريجر تعود بأغنيتها الجديدة جيك جين

سامي جانغ جي أونغ: عشت في تونس كمواطن وليس كزائر
2022-02-18
#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21
عادت فرقة "تريجر" الشبابية يوم الخامس عشر من فبراير الجاري بإصدار ألبومها المصغر الجديد "الخطوة الثانية: الباب الأول"، والكشف عن الفيديو الموسيقي بأغنية الألبوم الرئيسية بعنوان "جيك جين".
وسوف تقيم الفرقة أول حفل غنائي لها يومي التاسع والعاشر من شهر أبريل القادم في سيول.
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-18
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