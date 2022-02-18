الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

فرقة بي تي إس تقيم حفلات غنائية في سيول خلال شهر مارس

#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

من المقرر أن تقيم فرقة "بي تي إس" حفلات غنائية في شهر مارس في سيول.

وأعلنت وكالة "بيغ هيت ميوزيك" الترفيهية أنه سيتم إقامة هذه الحفلات وجها لوجه بحضور معجبي الفرقة، وأنه سيتم بثها أيضا على الإنترنت.

وسوف تقام الحفلات التي تحمل عنوان "بي تي إس بيرمشن تو دانس أون ستيدج- سيول" أيام العاشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر مارس القادم.

وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي تقيم فيها فرقة "بي تي إس" حفلات غنائية في سيول منذ أكتوبر 2019.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;