فرقة بي تي إس تقيم حفلات غنائية في سيول خلال شهر مارس

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2022-02-18
#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-21
من المقرر أن تقيم فرقة "بي تي إس" حفلات غنائية في شهر مارس في سيول.
وأعلنت وكالة "بيغ هيت ميوزيك" الترفيهية أنه سيتم إقامة هذه الحفلات وجها لوجه بحضور معجبي الفرقة، وأنه سيتم بثها أيضا على الإنترنت.
وسوف تقام الحفلات التي تحمل عنوان "بي تي إس بيرمشن تو دانس أون ستيدج- سيول" أيام العاشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر مارس القادم.
وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي تقيم فيها فرقة "بي تي إس" حفلات غنائية في سيول منذ أكتوبر 2019.
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-18
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