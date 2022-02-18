تزايد شعبية الدراسة في المعابد وسط الطلاب الكوريين

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يفضل الطلاب الكوريون الذين يدرسون لإعداد مختلف أنواع الامتحانات هذه الأيام فكرة الدراسة في المعابد. وذلك بسبب أن المعابد تقع عادة وسط الجبال الخالية من البيوت أو المباني، ولذلك تعتبر مناسبة للتركيز على الدراسة. والذي يكون بمثابة تجربة الإقامة في المعبد أي "temple stay"، حيث خلال فترة مثلا لمدة يومين، يتم قضاء أغلب الأوقات في التأمل في مناخ هادئ وهواء نقي.

يُشار الى أن أغلب الدارسين في المعابد تبلغ أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات، ويقيم هؤلاء الدارسون في المعابد خلال فترة من 6 أشهر حتى سنة، أو أكثر من سنة، حتى ينجحون ثم يخرجون من المعبد. وبسبب تدفق الراغبين إلى الدراسة في المعابد، تحظى بعض المعابد بشعبية حتى إن البعض ينتظر دوره. وتتكون المائدة في المعبد من أنواع خفيفة مثل النباتات وتكون خالية من اللحوم، لذلك فإن تناول وجبات الطعام الخفيف مفيد في زيادة كفاءة التركيز. فوق ذلك فالمعابد بعيدة عن المدن المليئة بالضجيج الصوتي والضوئي. قبل كل شيء، وسط وباء كورونا الذي يزيد فيه عدد المصابين يوميا عن مائة ألف في كوريا، تعتبر المعابد مناسبة للدراسة. في الحقيقة، المعابد كانت مكانا مفضلا بالنسبة لجيل الآباء حيث كان الكبار في سنهم الصغير يقيمون في المعابد ويدرسون استعدادا للامتحانات، لكن مع مرور الوقت، وبعد إنشاء المكتبات الحديثة، انخفض العدد تدريجيا. الآن يفضل الناس الدراسة في المكتبات أو المراكز المخصصة للدراسة والإقامة معا. لكن منذ انتشار كورونا عاد المعبد ليجتذب اهتمام الدارسين. وهم يعدون مختلف أنواع الامتحانات، مثل القانون والحصول على وظائف في الإدارة الحكومية أو وكالة الشرطة أو في المدارس.