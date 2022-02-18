اقتحام تقنية الذكاء الاصطناعي لمجال الإعلام والصحافة

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تنتشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات هذه الأيام، حيث أن هذه التقنية تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بجميع حياتنا اليومية. وسط ذلك، بدأت دوائر وسائل الإعلام تطبيق في هذه التقنية الرقمية. ففي عام 2020، جرّبت إحدى قنوات التلفزيون المتخصصة في النشرات الإخبارية تقديم مذيعة اصطناعية للنشرات الإخبارية. حيث تم توليد هذه المذيعة الاصطناعية بعد تسجيل صورة وحركات وصوت مذيعة حقيقية لمدة 10 سنوات، ثم تعلم الذكاء الاصطناعي ذلك، ووُلدت المذيعة الاصطناعية. وقدمت بعض الأخبار في التجربة الأولى. وبعد سنة واحدة، قدمت قناة "واي تي ان" الإخبارية أيضا مذيعا بالذكاء الاصطناعي، وقال إنه سيكون شابا إلى الأبد، كما لن يصاب بفيروس كورونا. كما أنه يستطيع الانتظار في حالات الطوارئ، ويستطيع تقديم بعض البرامج في آن واحد، خلافا للإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التحدث بعدة لغات بعد تعلمها لمدة قصيرة. وبالنسبة لإدارة قنوات التلفزيون، يمكنه توفير التكلفة اللازمة في إنتاج البرامج على المدى الطويل. حيث يُتوقع ظهور مذيع حقيقي ومذيع بالذكاء الاصطناعي على نفس الشاشة قريبا. أما في دائرة الصحف، فقد شهدنا ظهور الصحفيين بالذكاء الاصطناعي لأول مرة، وتم تطبيق هؤلاء الصحفيين على تقنية الدردشة، حيث يستطيعون تقديم أنفسهم وتوجيه سؤال وجواب. وسوف يقدم ا هؤلاء الصحفيون الأخبار في أماكن الكوارث أو في أوقات الليل المتأخر. لذلك من المتوقع أن نشهد قريبا مذيعين اصطناعيين وصحفيين ومقدمي نشرات الأرصاد الجوية أو مراسلين في مجالات متنوعة في المستقبل. لكن لا نتوقع أن يحل الذكاء الإصطناعي محل الإنسان بشكل كامل. بل نستطيع الاستفادة من هذه التقنية بشكل مساعد أو تعاوني، مثلا جمع الأخبار المتنوعة أو إنتاج بعض الأخبار البسيطة. بذلك يستطيع الصحفيون بفضل هذه المساعدة التركيز على كتابة الأخبار أو المقالات التفصيلية والدقيقة بأعلى مستوى.