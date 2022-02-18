بلدية أول سان تدشن برنامجا خاصة للترويج للسياحة

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بدأت بلدية أول سان أمس الاثنين برنامجا طريفا للترويج للسياحة يتم من خلاله تقديم كوبون تبلغ قيمته خمسين ألف وون، أي حوالي اثنين وأربعين دولارا، إلى السياح الذين يصابون بفضلات الغربان في اثناء الاستمتاع برؤيتها. ويستهدف هذا البرنامج الذي يستمر حتى السادس من مارس القادم استجلاب الكثير من السياح إلى المدينة التي تستقبل الكثير من الغربان في كل شتاء. كما وعدت المدينة بتقديم كوبون آخر تبلغ قيمته عشرين ألف وون أي حوالي سبعة عشر دولارا إلى السياح الذين يلتقطون صورا فوتوفرافية تضم ما لا يقل عن خمسة غربان في حديقة نهر تيه هوا태화 الوطنية بالمدينة ثم ينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن لشخص واحد المشاركة في كلا البرنامجين. كما سيتم إرسال وحدات تذكارية مكونة من ملابس الأمطار وخرائط المدينة إلى كل المتقدمين. ومن المقرر أن يتم تقديم الكوبونات إلى أول مائة متقدم لكل برنامج بحيث يمكن استخدامها في عدد من المتاجر في المدينة حتى السابع والعشرين من الشهر القادم. يُشار إلى أن حوالي مائة ألف من طيور الغراب التي تقيم في منطقتي سيبيريا ومنشوريا تلجأ إلى حديقة تيه هوا في الفترة من ديسمبر إلى مارس من كل عام هروبا من البرودة. وتمثل غابة أشجار الخيزران على طول نهر تيه هوا والتي تبلغ مساحتها خمسة وستين ألف متر مربع أفضل ملاذ لتلك الطيور التي تتجمع هناك للنوم في مكان واحد. وتقدم طيور الغراب رقصة جماعية مرتين كل يوم، مرة عند الشروق ومرة عند الغروب. وعندما تغادر بحثا عن الطعام بعد النوم في الغابة وعندما تعود إليها مرة أخرى للنوم، تغطي الطيور سماء الحديقة باللون الأسود على مدار عشر دقائق تقريبا. في هذا السياق، هناك بعض السكان في المدينة يشكون من الأضرار الناتجة عن فضلات الغربان. وقال مسؤول في البلدية إن البلدية أعدت البرنامجين من أجل مساعدة التجار في الحديقة إلى جانب توفير الأشياء الجديرة بالاستمتاع إلى السياح.