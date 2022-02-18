ازدهار اقتناء منتجات الثقافية الكورية التقليدية بين الشباب

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يزداد جيل الشباب من الكوريين الذين يحبون شراء مختلف المنتجات الثقافية الكورية التقليدية بما في ذلك الطلاء التقليدي متعدد الألوان على البيوت الكورية التقليدية أو الأنماط التقليدية المطرزة في الزي الكوري التقليدي "هان بوك" أو المنتجات المصنوعة من الصدفيات. في الماضي كان عدد من الشباب يعتبرون الثقافة التقليدية أشياء قديمة وغير قيمة إلا أن عددا غير قليل من شباب اليوم يعتبرونها رائعة. خاصة الكثير منهم يشترون منتجات تعكس الثقافة التقليدية. ففي الكثير من الأحيان يتم بيع جميع المنتجات التذكارية التي يطرحها المتحف الوطني المركزي بعد عرضها مباشرة. على سبيل المثال، تم بيع أكثر من ألفي جهاز من أجهزة الشحن اللاسلكية على شكل مائدة صغيرة مصنوعة من الصدف فور طرحها في شهر فبراير من العام الماضي حتى نفذ كل المخزون. وعلى الراغبين في شرائها الانتظار حتى شهر مارس القادم. وقال الطالب الجامعي "بارك" المقيم في منطقة "صونغ بوك" بسيول إنه يشترك في موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمتحف من أجل التعرف على منتجاته الجديدة مسبقا. كما تجذب القصور القديمة في سيول الكثير من الشباب هذه الأيام. وبالنسبة للأحداث الخاصة للقصور القديمة مثل افتتاحها في الليل، فإنها تشهد منافسة شديدة في الحصول على تذاكر في الكثير من الأحيان. وقال السيد كيم الذي يعمل في شركة للأدوية إن هواية ابنته عبارة عن زيارة قصريْ "كيونغ بوك" و"تشانغ كيونغ" وغيرها من القصور مع صديقاتها وهن يرتدين الزي الكوري التقليدي "هان بوك". وأضاف أن صغار اليوم يختلفون عن صغار الماضي الذين كانوا يجبرون على زيارة القصور القديمة كرحلات مدرسية. علاوة على ذلك، تحظى الدروس التي يمكن من خلالها تعلم الحرف التقليدية برواج كبير. فقد ذكرت السيدة "يانغ إين سوك 양인숙 " التي ظلت تدير روشة للعقدة التقليدية على مدار أربعة عشر عاما، أن حوالي سبعين بالمائة من المشاركين في الدروس ينتمون إلى فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر. وأضافت أنها سعيدة هذه الأيام بزيادة اهتمام الشباب بالثقافة التقليدية.