لذي أثار اهتماما كبيرا. وأعلن قسم الأخبار الدولية التابع ل

ⓒ LG Electronics

ظلت إحدى السيدات في بيرو تستخدم غسالة من العلامة القديمة لشركة إل جي الكورية للالكترونيات "غولد ستار" لمدة ما يقرب من ثلاثة عقود الأمر الذي أثار اهتماما كبيرا. وأعلن قسم الأخبار الدولية التابع للشركة مؤخرا عن الفائزة بمسابقة "أقدم الغسالات" في بيرو. الجدير بالذكر أن الشركة الكورية بدأت الشهر الماضي في تنظيم تلك المسابقة من أجل التعريف بالمتانة الفائقة لغسالاتها، من خلال أمثلة من الحياة الحقيقية. وقد شارك فيها أكثر من ألف مواطن في بيرو يمتلكون غسالات إل جي، وادعى الكثير منهم أنهم ظلوا يستخدمونها لمدة تزيد عن عشرة أعوام. ولكن الفائزة بالمسابقة هي السيدة "كارمِن ميهوا 카르멘 메이후아" التي اشترت الغسالة من علامة "غولد ستار" في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين. وبالتالي فقد ظلت تستخدمها لمدة ثمانية وعشرين عاما. وأعربت عن حبها للغسالة قائلة إن غسالة غولد ستار ظلت مع أسرتها في تلك الفترة الطويلة وهي تعمل بشكل جيد تقريبا حتى الآن. ليس هذا فقط، بل إنها تمتلك أيضا جهاز تلفزيون من علامة غولد ستار اشترته في نفس العام. وبهذه المناسبة أعربت شركة إل جي عن الشكر لها وأهدتها غسالة من طرازها الجديد "توب رود واشر 탑 로드 워셔 ". وقد سجل الفيديو الذي يصور قصة استخدام أسرة تلك السيدة للغسالة الكورية حوالي مليون وأربعمائة وثمانين ألف مشاهدة على يوتيوب.