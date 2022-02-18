مسن يحصل على أقدم شهادة دكتوراه في مدينة ديه كو الكورية

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شهدت مدينة ديه كو الكورية مؤخرا أقدم حاصل على شهادة الدكتوراه في كوريا. وصاحب القصة هو المسن "بارك جونغ صوب 박종섭" الذي يبلغ عمره اثنين وثمانين عاما. وقالت جامعة كيه ميونغ بالمدينة إن بارك حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الكوري وتخرج في الجامعة يوم السادس عشر من هذا الشهر، بعد أن مضت ثلاثة وعشرون عاما على تسجيله في مرحلة الدكتوراه في عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين. وبعد أن أكمل الدراسة في قسم اللغة الكورية وآدابها في عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين، حصل على البكالوريوس في علم الحروف الصينية من نفس الجامعة في عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين. ثم التحق بالدراسات العليا في نفس الجامعة في عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين للحصول على الماجستير في الأدب الكوري. ثم سجل في مرحلة الدكتوراه في الأدب الكوري في عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين. وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاما حصل على الدكتوراه برسالة "بحث في الأدب الكوري الشفوي في منطقة "كو تشانغ 거창". وقال بارك إن الناس من حوله كانوا يقولون له إنه يدرس في سن متأخر، لكنه تابع دراسته حتى يجني ثمارها أخيرا. وأعرب عن الشكر والعرفان لزوجته على مساعدته في متابعة الدراسة.