وينر تقيم أول حفل غنائي لها منذ عامين





قالت وكالة "واي جي" الترفيهية إن فرقة "وينر" ستقيم حفلها الغنائي يوم الثلاثين من شهر أبريل القادم ولمدة يومين في سيول.

وسوف يتم بث حفل اليوم الثاني في الأول من مايو القادم على الهواء مباشرة على الإنترنت.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فرقة "وينر"حفلا غنائيا بجميع أعضائها الخمسة منذ عامين، حيث تم مؤخرا الإفراج عن عضوي الفرقة "كيم جين وو" و"لي سونغ هون" من الخدمة العسكرية الإلزامية.