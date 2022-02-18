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إيتزي تجري لقاء مع معجبيها يوم 9 أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-24

من أغانى القمة


قالت وكالة "جي واي بي" الترفيهية إن فرقة "إيتزي" النسائية ستجري لقاء مع معجبيها يوم التاسع من شهر أبريل القادم في سيول.

وكانت الفرقة قد أجلت هذا اللقاء الذي كان من المقرر إجراؤه يوم التاسع عشر من شهر يناير الماضي بسبب تأكيد إصابة عضواتها بفيروس كورونا.

وسوف يتم بث اللقاء على الهواء مباشرة أيضا عبر منصة "بيوند لايف".

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