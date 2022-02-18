سولا قائدة فرقة مامامو تعود كمطربة منفردة في مارس

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أعلنت وكالة "آر بي دبليو" الترفيهية أن المطربة "سولا" قائدة فرقة "مامامو" ستعود كمطربة منفردة في شهر مارس القادم بإصدار أول ألبوم مصغر لها بعنوان "وجه".

وسوف يكون هذا الألبوم أول ألبوم منفرد للمطربة "سولا" منذ أن كشفت عن ألبومها المنفرد السابق بعنوان "ابصقه" في شهر أبريل من عام 2020.

وسوف يتم الإعلان عن موعد الكشف عن الألبوم الجديد لاحقا.