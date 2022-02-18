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المطرب في عضو فرقة بي تي إس يتعافى من كورونا

#أخبار الساحة الفنية l 2022-02-24

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

قالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية إن المطرب "في" عضو فرقة "بي تي إس" قد تعافى من كورونا بعد أسبوع من تأكيد إصابته بفيروس كورونا. وأضافت الوكالة أنه تم رفع العزل المفروض على المطرب "في" يوم الثاني والعشرين من فبراير حيث تم التأكد من شفائه من مرض كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن المطرب "في" أكمل التطعيم الأساسي ولم تظهر عليه أي أعراض غير عادية خلال علاجه الذاتي في منزله.

ومن جانبه، قال المطرب "في" في حسابه على إنستغرام يوم الحادي والعشرين من فبراير: "شكرا لقلقكم علي. لقد تعافيت تماما، وخالص الشكر لكم". 

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