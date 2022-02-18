منظمة الصحة العالمية تنشيء مركزا للتدريب على التصنيع الحيوي في كوريا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي عن خطة لإنشاء مركز عالمي للتدريب على التصنيع الحيوي في كوريا الجنوبية، ليخدم المركز جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الراغبة في إنتاج المستحضرات البيولوجية، بما في ذلك اللقاحات.

وقد بدأت منظمة الصحة العالمية في متابعة مشروع مركز التدريب بعد أن شهد العالم تفاوتا كبيرا في توزيع اللقاحات في مكافحة جائحة كورونا.

وفي المرحلة الأولى من تفشي فيروس كورونا، كانت دول العالم تعتمد بشكل كبير على إغلاق الحدود لمنع انتشار الفيروس فيها دون إيجاد حل جذري من حيث الاستجابة للعدوى.

وبعد النجاح في تطوير لقاحات ضد الفيروس، أصبحت اللقاحات الأمل الوحيد لشعوب العالم التي تكافح ضد الفيروس، لكن كان حجم الإنتاج الأوليّ من اللقاحات لم يكن كافيا لجميع دول العالم، واستحوذت الدول المتقدمة الغنية على معظم اللقاحات، فيما تعرضت الدول منخفضة ومتوسطة الدخل للتهميش بشأن الاستفادة من اللقاحات. وضمن الجهود الرامية لحل هذه المشكلة، تم إنشاء مرفق "كوفاكس" ليقوم بتوزيع اللقاحات على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، لكن فاعلية المرفق ظلت محدودة في معالجة التفاوت في الحصول على اللقاحات.

وبالتالي، بدأت منظمة الصحة العالمية في تنفيذ مشروع مركز التدريب من أجل توفير القوى العاملة في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات، ولحل مشكلة التفاوت بين دول العالم.

ويرجع السبب في اختيار منظمة الصحة العالمية كوريا الجنوبية كمكان لإنشاء مركز للتدريب على التصنيع الحيوي، إلى تمتعها بالقدرات والبنية التحتية.

وفي الواقع، انتهجت كوريا الجنوبية سياسات تهدف إلى تنمية الصناعة الحيوية كصناعة استراتيجية مستقبلية منذ الإدارة السابقة، وطورت الشركات الكورية قدراتها من خلال استثمارات جريئة في هذا المجال.

ونتيجة لذلك، أصبحت قدرة الشركات الكورية على إنتاج الأدوية الحيوية، بما في ذلك شركات "سام سونغ بايولوجكس" و"سيلتريون" و"إس كيه يايوساينس"، تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم.

وبفضل قدرة كوريا الجنوبية العالية في مجال الصناعة الحيوية، قامت الشركات الكورية بإنتاج 5 أنواع من لقاحات كورونا محليا، منها لقاحات "أسترازينيكا" و"نوفافاكس" و"موديرنا"، وتقوم حاليا بتطوير لقاحات كورية.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم إنتاج الصناعات الحيوية في كوريا الجنوبية بلغ 17.5 تريليون وون في عام 2020، منها أكثر من 5 تريليونات وون من الأدوية الحيوية، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالعام الأسبق.

وتجاوز حجم صادرات الصناعات الحيوية الكورية 10 تريليونات وون في عام 2020، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ حجم صادرات الأدوية الحيوية 3 تريليونات و250 مليار وون، بزيادة نسبتها 25%.

وقالت الحكومة الكورية إن خطة منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز للتدريب على التصنيع الحيوي في كوريا الجنوبية ستكون فرصة لتقاسم الخبرات الكورية في مجال الصناعات الحيوية مع دول العالم، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى دعم دخول كوريا الجنوبية إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الصناعات الحيوية.

وتخطط كوريا لبدء عمليات تدريب 370 متخصصا من جميع أنحاء العالم في غضون شهر يوليو القادم.