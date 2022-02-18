اندماج بين أكبر شركتين كوريتين للخطوط الجوية

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وافقت لجنة التجارة العادلة الكورية بشروط على الاندماج بين شركتي "كوريان إير" و"آسيانا"، وهما أول وثاني أكبر شركات الطيران في كوريا الجنوبية.

وتلقت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" موافقة تنظيمية غير مشروطة من سنغافوره للتكامل مع شركة "آسيانا" للخطوط الجوية، في خطوة يمكن أن تسرع من عملية الاستحواذ على الشركة المنافسة المحلية الأصغر.

وكانت الشركة قد قدمت في شهر يناير من العام الماضي مستندات إلى منظمات مكافحة الاحتكار في 14 دولة لمراجعة دمج أعمالها مع شركة "آسيانا". وتلقت "كوريان إير" موافقات من ثماني دول، هي: سنغافوره وفيتنام وتايلاند وتركيا وتايوان وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية، وتنتظر الضوء الأخضر من ست دول أخرى، وهي الصين واليابان وبريطانيا وأستراليا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

وستصبح شركة الخطوط الجوية الكورية التي تحتل الآن المرتبة الثامنة عشرة في قائمة أكبر شركات الطيران في العالم، عاشر أكبر شركة طيران عالميا من حيث حجم أسطولها الجوي، بعد دمج أعمالها مع شركة "آسيانا" وإتمام الحصول على موافقات من منظمات مكافحة الاحتكار في الـ6 دول المتبقية بشأن الاندماج.

وقالت لجنة التجارة العادلة إنها وافقت على اندماج "كوريان إير" و"آسيانا" بشرط أن تكون "كوريان إير" أكبر مساهم في "آسيانا" بحصة تبلغ 63.88% في حالة اكتمال عملية الاستحواذ، وبشرط أن تتخلى الشركتان عن عدد مرات الهبوط والإقلاع الزائد بالمطارات، وحقوق النقل لمدة 10 سنوات من اكتمال عملية الاستحواذ، للتخفيف من مخاوف الاحتكار.

وتقضى الموافقة برفع أسعار التذاكر بمستوى يتجاوز معدل التضخم مقارنة بعام 2019 قبل أزمة كورونا، والحفاظ على جودة الخدمات، بما في ذلك خدمة الوجبات المجانية المقدمة على متن الطائرات مع وجود مساحة كافية بين المقاعد.

ويشار إلى أن شركة "كوريان إير" أبرمت في نوفمبر 2020 صفقة الاستحواذ على الحصة المسيطرة في آسيانا، بقيمة 1.8 تريليون وون، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار.

وقد تم تأسيس شركة "كوريان إير" للخطوط الجوية عام 1962 باسم شركة الطيران الوطنية، واستحوذت عليها مجموعة شركات "هان جين" عام 1969، وكانت "كوريان إير" شركة الطيران الوطنية الوحيدة التي ترفع العلم الكوري حتى تم تأسيس شركة "آسيانا" في عام 1988.

وبلغ حجم أسطول شركة "كوريان إير" 163 طائرة حتى نهاية شهر نوفمبر 2020، وتسيّر الشركة رحلاتها إلى 13 مدينة محلية، و108 مدن في 42 دولة حول العالم.

أما شركة "آسيانا" فقد تم تأسيسها في عام 1988، وبلغ حجم أسطولها 81 طائرة حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، وهي تسيّر رحلاتها إلى حوالي ألف و300 مطار في 191 دولة بصفتها عضوة في "تحالف ستار" وهو أكبر تحالف للطيران في العالم.