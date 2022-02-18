الأسواق الخاصة في المجتمع الكوري الشمالي

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نمت الأسواق الخاصة في كوريا الشمالية منذ عام 1945 رغم حملات القمع المتكررة من قبل السلطات. وتم إضفاء شرعية عليها في عام 2003 باسم "الأسواق العامة". وبعد حوالي 20 عاما، صار يوجد أكثر من 400 سوق في جميع أنحاء كوريا الشمالية، وهي تشكل المحور الأساسي للاقتصاد المحلي، كما أنها تتمتع بأهمية كبرى من الناحية الثقافية..





الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني "هونغ مين ":

بالنسبة للكوريين الشماليين، كانت الأسواق أماكن جديدة لم يسبق لهم رؤيتها من قبل. قبل إنشاء الأسواق، كانوا يقضون أوقاتهم في المدارس أو أماكن العمل أو المجموعات الاجتماعية أو المنازل، حيث كانت هواياتهم معروفة. الأسواق، على النقيض من ذلك، كانت أول مكان مجهول على الإطلاق. فهناك، يمكن للسكان التعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم الشخصية. بالنسبة للشباب، كانت الأسواق أماكن شعبية للمواعدة. كان الأطفال يتسكعون مع الأصدقاء ويستمتعون في الأسواق. اعتبر الكوريون الشماليون الأسواق أماكن مثيرة للاهتمام للاستهلاك والثقافة. كانت الأسواق أيضا أماكن نشأت فيها اتجاهات جديدة. والأشياء المتداولة في الأسواق تميز بين الطبقات. فإذا كان الأشخاص يمتلكون منتجات معينة معروضة في الأسواق، فهذا يعني أنهم ينتمون إلى الجزء العلوي أو السفلي في طبقات المجتمع. تحولت الأسواق إلى مناطق ذات أهمية ثقافية كبيرة.





توسعت الأسواق في كوريا الشمالية من حيث العدد والحجم، وفي الوقت نفسه، تغير نظامها أيضا من حيث الجودة.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني "هونغ مين ":

بصرف النظر عن نشاط السوق المعتاد المتمثل في بيع وشراء الأشياء في أكشاك البيع، شارك الكوريون الشماليون في أنشطة أخرى مثل الشراء بالجملة والبيع بالتجزئة لجني الأرباح وكذلك تسليم البضائع. في هذه العملية، ظهر السماسرة وعمال التوصيل كمشاركين في السوق. أي أن الأسواق لم تعد مكانا للمعاملات السلعية البسيطة بين قلة من الناس، لكنها تطورت إلى هيكل منظم.





في الماضي، كان النشاط التجاري غير قانوني في كوريا الشمالية. وبالطبع لم يكن هناك تجار. لكن الوضع تغير بعد ظهور الأسواق العامة. فقد أدت تلك الأسواق إلى ظهور فئة ثرية جديدة تسمى "دون جو"، والتي جمعت ثروة كبيرة من خلال الأنشطة الاقتصادية في الأسواق.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني "هونغ مين ":

نشأت فئة "دون جو 돈주" على خلفية النقص الحاد في الغذاء في التسعينيات من القرن الماضي، عندما تعلم الكوريون الشماليون كيفية تداول الأشياء في الأسواق تدريجيا. حتى إن البعض كان يدير أعمال مشاركة في القروض، على الرغم من أن حجم تلك الأعمال كان صغيرا. ومن خلال توزيع البضائع على مناطق مختلفة، حصل الناس على هامش ربح وقاموا بتجميع ثروة. فقد كسبوا المال ليس عن طريق إنتاج وبيع شيء ما، ولكن بالحصول على هامش ربح من التوزيع أو رأس المال التجاري.





مع توسع الأسواق، تم تقسيم التجار إلى تجار جملة وتجار تجزئة، بينما صارت المشاركة في السوق في أنشطة أكثر تنوعا. أيضا وسعت فئة "دون جو" نطاق أعمالها، ودخلت في استثمارات ضخمة في التخزين على وجه الخصوص.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني "هونغ مين ":

بدأت فئة "دون جو" في التعاون مع من هم في السلطة وركزت على أعمال التخزين. كان أصحاب هذه الفئة يحتفظون بالبضائع في شققهم بالقرب من الأسواق ويجمعون رسوما ضخمة من التجار. وقد كسبوا أموالا سهلة في العمل. وبعد ممارسة تلك الأعمال المربحة، اشتروا بعض الشقق بالقرب من الأسواق بغرض وحيد، وهو تخزين البضائع، حتى إن البعض بنى مخازن. لقد كسبت طبقة "دون جو" الكثير من المال من خلال استثماراتهم في تخزين البضائع.





ومع وجود أشخاص أقوياء في السلطة يدعمونهم، استمرت فئة "دون جو" في تجميع رأس المال. وبعد أن استثمروا في بناء المساكن، زادت رؤوس أموالهم أكثر. وقد سعى التجار في السابق إلى الحصول على رأس مال تجاري قائم على هامش الربح، وهو ما تطور إلى رأس مال إنتاجي صناعي.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني "هونغ مين ":

من خلال الاستفادة من علاقاتهم مع أصحاب السلطة، حّول المنتسبون لفئة "دون جو" أعينهم إلى تشييد الشقق للاستفادة من طفرة البناء التي استمرت لحوالي عشر سنوات بعد أن تولى "كيم جونغ أون" السلطة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ارتفاع أسعار الشقق بشكل كبير، حصل أولئك الذين استثمروا في الفترة المبكرة على مبلغ هائل من المال. ومن رأس المال الذي حصلوا عليه من خلال أعمال البناء، بدؤوا في بناء مصانع لكسب رأس المال الإنتاجي، حيث جلبوا آلات ومواد من الصين وأنشؤوا مصانع لإنتاج السلع محليا. وبعد الحصول على تصريح من السلطات، باعوا البضائع ليصبحوا رأسماليين منتجين. في السابق، كان الكوريون الشماليون يتاجرون في البضائع في أسواق المزارعين في القرى الصغيرة. بعد ذلك، ظهر رأس المال التجاري الصغير، وتوسع حجمه لاحقا، ثم تحول بعد ذلك إلى رأس مال إنتاجي. والآن، حتى الدولة لا تستطيع السيطرة على هؤلاء الرأسماليين بسهولة.





انتشار الأسواق الخاصة أو "جانغ مادانغ" سهّل نمو طبقة "دون جو"، الجيل الجديد من الرأسماليين في كوريا الشمالية. ووفقا لبيانات صادرة عن جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية قبل بضع سنوات، تشير التقديرات إلى وجود 240 ألف "دون جو" يمتلك كل منهم في المتوسط ما بين 50 ألفا و100 ألف دولار. وفي الواقع، لا توجد أرقام محددة حول عدد الدون جو الموجودين في الشمال بالضبط وحجم رأس مالهم. ولكن يقال إن أسلوب حياتهم المترف يفوق الخيال.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني "هونغ مين ":

الرأسماليون في كوريا الشمالية يزدادون ثراء يوما بعد آخر. في غضون عام 2002، كان أولئك الذين يعيشون في شقق يبلغ سعرها 10 آلاف دولار يُعتبرون أغنياء للغاية. تقع هذه الشقق في الغالب في مراكز الأعمال التجارية. وبعد سنوات قليلة قفزت أسعار المساكن إلى 40 ألف دولار ثم إلى 50 ألف دولار. ووسط طفرة البناء السكني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، احتلت الطبقة الوسطى شققا بتكلفة 100 ألف دولار. وصارت أسعار الشقق تتراوح بين 150 و200 ألف دولار في المنطقة المركزية في بيونغ يانغ. معظم مالكي هذه الشقق باهظة الثمن هم أولئك الموجودون على رأس قائمة "دون جو". وهم يقومون بتركيب أرضيات من البلاط الرخامي، وتربية الكلاب الأليفة، والسماح لأطفالهم بالحصول على دروس خصوصية. أولئك الذين لديهم سيارات ركاب جميلة ويعيشون في شقق بسعر 100 ألف دولار أو أكثر يعتبرون متوسطي المستوى في فئة دون جو.





تلعب طبقة "دون جو" دور البنوك في كوريا الشمالية، حيث لا توجد بنوك خاصة، وبالتالي فإن تأثيرهم المتزايد واضح في المجتمع الكوري الشمالي بشكل عام، وتحديدا في التمويل الخاص. وحتى تسعينيات القرن الماضي، كانت سوق المال الخاص في كوريا الشمالية تدور في الغالب حول تبادل العملات والمعاملات الربوية. ولكن مع ازدهار الأسواق وتمتعها بنفوذ أكبر، أصبحت سوق المال الخاص أكثر تعقيدا وتخصصا. ففي هذه الأيام، تتعامل طبقة "دون جو" مع القروض واستثمارات الشركات وتحويل الأموال من شخص لآخر وحتى التحويلات عبر الحدود بين الأفراد والشركات. وبناء على رأس المال الضخم الذي اكتسبوه من التمويل الخاص، تستثمر "دون جو" في مجالات مختلفة، بما في ذلك النقل. وبالتالي فقد ارتفع عدد شركات النقل الخاصة التي يديرونها بشكل مضطرد في الآونة الأخيرة. وفي معظم الحالات، يحصل الأفراد بالتواطؤ مع وكالات الحكومة المركزية على تصريح عمل وشراء مركبات لأعمال النقل.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني "هونغ مين ":

بدأت الأسواق في الظهور في جميع أنحاء كوريا الشمالية. في شبكة السوق الوطنية، يتعين أن تكون أسعار الأرز في المدن الحدودية مساوية لتلك الموجودة في المناطق الداخلية. وهذا يعني أنه ينبغي توزيع المنتجات بأسعار السوق بطريقة مستقرة. وقد قدمت طبقة "دون جو" مساهمة كبيرة في هذا الجزء من خلال إدخال وسائل نقل جديدة لتوزيع البضائع بوتيرة سريعة. في الواقع، يلعب النقل دورا مهما في التوزيع. لم يستطع نظام السكك الحديدية القديم في كوريا الشمالية تلبية متطلبات السوق. ولم تتمكن الأسواق من العمل بشكل صحيح بسبب البنية التحتية السيئة لحركة المرور في كوريا الشمالية. ولكن حلّت فئة "دون جو" هذه المشكلة، حيث طلبوا من السلطات منحهم حقوق الإدارة واقترحوا فتح طرق. أيضا أحضروا حافلات مستعملة من الصين وشغلوها لنقل البضائع باستخدام الطرق الجديدة. ولقيت هذه الخدمة الجديدة استجابة حماسية. وكان رجال الأعمال على استعداد لدفع رسوم لاستخدام خدمة النقل السريع. وتم استخدام المزيد من المركبات بما في ذلك سيارات الأجرة وشاحنات البضائع للنقل وتنوعت طرق النقل لتطوير شبكة التوزيع على مستوى البلاد. يشمل النقل أيضا التخزين والعمال الذين ينقلون البضائع. باختصار، أنشأ نظام النقل شبكات مختلفة.





في ظل حكم "كيم جونغ أون"، تبنت كوريا الشمالية العديد من السياسات الصديقة للسوق مما روج لاستثمارات "دون جو" رسميا وبشكل غير رسمي أيضا. ومن خلال تنفيذ تدابير إدارة اقتصادية جديدة تسمى "نظام الإدارة المسؤولة عن الشركات الاشتراكية"، منحت الدولة الشيوعية قدرا أكبر من الاستقلالية للشركات والمنظمات. وقد عدلت كوريا الشمالية قانون الشركات في عام 2014 للسماح للأفراد بالاستثمار في المؤسسات، في محاولة واضحة لتشجيع "دون جو" على الاستثمار بقدر ما يريدون، وتطوير الاقتصاد في نهاية المطاف.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني "هونغ مين ":

ربما تعرض الزعيم "كيم جونغ أون" لضغوط شديدة لتحقيق نتائج ذات مغزى وإظهار قيادته. ولكن كان من الصعب تحقيق إنجاز يعتمد على تمويل الدولة. لذلك اتخذ القائد نهج "الاختيار والتركيز". ضخت كوريا الشمالية التمويل في المشروعات التي من شأنها أن تظهر نتائج واضحة، مثل إنشاء شارع "ريوم يونغ" في بيونغ يانغ، مع السماح للمستثمرين من القطاع الخاص ببناء شقق ومرافق ثقافية ومنحهم حقوق بيعها على دفعات. تم الإبلاغ عن نتائج الاستثمار الخاص إلى مجلس الشعب الأعلى باعتباره إنجازا للحكومة في مجال البناء بشكل عام. حقق"كيم جونغ أون" إنجازاته من خلال جذب الاستثمار الخاص، والذي كان بمثابة حافز لتوسيع الأسواق وتطويرها بشكل أكبر. بعبارة أخرى، روج القائد لإنجازه، وحقق أرباحا للمستثمرين من القطاع الخاص، وقدم البضائع للمقيمين بنجاح.





تماشيا مع تطور الأسواق وظهور الرأسماليين الأثرياء، "دون جو"، أدى اتساع سقف الدخل إلى تعميق الاستقطاب الاقتصادي في كوريا الشمالية. ومع ذلك، كانت الأسواق بلا منازع نقطة البداية لاقتصاد السوق في الشمال الشيوعي وكانت بمثابة قناة مهمة تتدفق من خلالها المنتجات والثقافة الخارجية إلى البلاد. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق في كوريا الشمالية قد تضررت بشدة من العقوبات الدولية وإغلاق الحدود الناجم عن جائحة كورونا.

الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني "هونغ مين ":

من منتصف التسعينيات إلى حوالي عام 2015، أخذت كوريا الشمالية هامش التوزيع من الواردات الصينية. اعتمدت أسواق كوريا الشمالية بالكامل على الواردات من الصين. لكن منذ عام 2015، زادت نسبة السلع المنتجة محليا. يعتقد "كيم جونغ أون" أنه من المهم تشغيل المصانع محليا، حتى باستخدام الاستثمار الخاص. الآن، تؤكد كوريا الشمالية على ضرورة إنتاج وبيع البضائع محليا، على الرغم من إمكانية استيراد المواد الخام والمعدات من الصين. كما تدعو إلى شراء أكبر عدد ممكن من المواد الأصلية. مع توقف التجارة مع الصين بسبب جائحة كورونا، أتصور أن القيادة الكورية الشمالية تشعر بالحاجة إلى الإنتاج المحلي للسلع بشكل أكثر حدة وتفكر في إدارة الأسواق المحلية والسيطرة عليها بشكل صحيح من أجل النمو الاقتصادي.





ترسخت الأسواق كمحور حيوي كبير يحافظ على حركة الاقتصاد الكوري الشمالي، بحيث صارت كوريا الشمالية الشيوعية تتعايش تماما مع اقتصاد السوق. ولكن مع تدهور البيئات الداخلية والخارجية، يتوجب الانتظار لنرى كيف ستتغير الأسواق في المجتمع الكوري الشمالي.