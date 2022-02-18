تزايد عدد السياح الكوريين المسافرين إلى الخارج رغم كورونا

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على الرغم من إنتشار وباء كورونا، تجاوز عدد السياح الكوريين الذين سافروا إلى الخارج عشرة آلاف شخص، وكلهم سافروا إلى "سايبان". حيث تُعتبر هذه المنطقة منطقة آمنة للسفر من فيروس كورونا. وقد تدفق السياح الكوريون إلى هذه الجزيرة بشكل مكثف منذ بدء تطبيق الاتفاق على السفر بين الجانبين. وذلك بشروط معينة، ويسمى ذلك دوليا بـ"Travel Bubble"، أي "فقاعة السفر". وتعتبر جزيرة "سايبان" هي الوحيدة التي لا يحتاج المسافرون إليها للعزل الذاتي لمدة معينة بعد العودة إلى البلاد، على أساس ذلك الاتفاق. بفضل هذه الميزة، غادر أكثر من 2800 سائح كوري يوميا خلال شهر فبراير الذي شهد انتشار فايروس "أوميكرون". بالإضافة إلى "سايبان"، سافر الكوريون إلى جزر ماريانا الشمالية خاصة "تينيان" و"روتا"، منذ بدء تطبيق الاتفاق أي، منذ شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، خاصة وأن حكومة ماريانا الشمالية تمنح للسائح التكلفة اللازمة للسفر بمقدار مائة دولار. ونتيجة لزيادة عدد المسافرين الكوريين، بدأت بعض شركات خطوط الطيران الواقعة خارج العاصمة سيول، على سبيل المثال في بوسان، تنظيم رحلات إلى سايبان وماريانا. وبالنظر الى آمان الجزيرة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا فقد تم تطعيم جميع سكانها، بنسبة مائة بالمائة، بينما تلقى 56,1 بالمائة من السكان اللقاح للمرة الثالثة.

يُشار الى أن هناك عدد كبير من المواطنين الكوريين، يشتاقون إلى ركوب الطائرة والسفر إلى الخارج وقضاء وقت للراحة في الهواء الطلق وفي جو دافئ أو حار، بعيدا عن كورونا والشتاء البارد في كوريا.