احتدام المنافسة بين المرشحين الرئاسيين

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تدخل كوريا فترة الحملات الانتخابية الرسمية، وتشهد جميع الشوارع وجود ملصقات تضم أرقام ووجوه جميع المرشحين المسجلين. وتم التعرف من خلالها على هويات جميع المرشحين البالغ عددهم 14، من بينهم 5 يشاركون في الانتخابات بتلقى دعم مالي من الحكومة، وذلك حسب مقاعد الأحزاب التي ينتمون إليها في البرلمان، ولذا يطلق عليهم "المرشحون الرئيسيون". بينما يُصنف باقي المرشحين كمجموعة مرشحين لا يتطلعون إلى دعم الحكومة المالي. ولكنهم ينقسمون إلى مجموعتين أيضا. على سبيل المثال، المرشح رقم 6 هو مرشح حزب الثورة الوطنية ويتميز بقدرته المالية وسمعته العالية في المجتمع. أما المرشح رقم 9 فهو من كتاب الموجة الجديدة، وكان نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الفترة الأولى من الحكومة الحالية. كما أن ثلاثة مرشحين آخرين هم سياسيون وكانوا نوابا في البرلمان. والمشكلة أن هناك أربعة مرشحين متبقين غير معروفين للناخبين.

الجدير بالذكر أنه يجب على أي مرشح دفع مبلغ ثلاثمائة مليون وون، أي حوالي 250 ألف دولار، للجنة المراقبة على الانتخابات مسبقا. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه تحمل التكاليف اللازمة للحملات الانتخابية مثل استئجار شاحنات وطباعة ونشر لافتات وملصقات. وقد تصل تلك التكاليف إلى ملايين الدولارات. وإذا لم يتمكن من الحصول على 10% على الأقل من أصوات الناخبين، فلن يستطيع استعادة تلك التكاليف. وبالنظر الى دوافع هؤلاء المرشحون في خوض الانتخابات. قدم المرشح رقم 6 نفسه كرئيس اشتراكي، وتعهد بتحقيق الاقتصاد العام من خلال تأميم الشركات الكبرى وإنشاء البنوك الوطنية بدلا من البنوك الخاصة. حيث قال إن الرأسمالية تسبب أزمة المناخ وعدم المساواة بين الناس. أما المرشح رقم 8 فقال إن الغرض من ترشحه ليس الوصول إلى الرئاسة، وإنما منع حدوث تزوير في الانتخابات. والمرشح رقم 13 يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية، وفي المرة السابقة احتل المركز الحادي عشر من بين 13 مرشحا بالحصول على 0,03 بالمائة من الأصوات. على الرغم من أنه ليس لديه أي احتمال للفوز. الا انه يشارك رغم التكاليف الباهظة، حيث إنه ثاني أغنى المرشحين بعد المرشح "آن تشول سو"، حيث يبلغ حجم ثروته 149 مليار وون أي حوالي 140 مليون دولار.