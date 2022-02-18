بحث طبي تناول العشاء بشكل مفرد يزيد نسبة اليأس والكآبة

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أظهرت نتائج بحث أن الشخص الذي يتناول العشاء بمفرده من السهل عليه الوقوع في اليأس أو الكآبة وتزداد رغبته في الانتحار. وكان قد أجرى هذا البحث فريق من أطباء مستشفى "آسان"، وتم فيه مراقبة 13522 رجلا وامرأة خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018. والذي اظهر أن النساء يتناولن العشاء بمفردهن أكثر من الرجال. وحول الفئات العمرية، كان الأكثر من الرجال في العشرينيات والثلاثينيات، وما بين الستينيات والسبعينيات. حيث أن الشباب في تلك الفئة العمرية دائما يخرجون من المنزل ويتناولون العشاء مع الآخرين. وبالنسبة للنساء، كان الأكثر منهن في الستينيات والسبعينيات. وبالنظر لسبب الوقوع في اليأس وتوليد أفكار سلبية اثناء تناول العشاء بشكل فردي مقارنة مع تناوله مع آخرين. أولا لأنه يتم فيه تناول أقل كمية من المواد الغذائية اللازمة. ومن الصعب فيه أيضا تناول أطعمة مثل الخضروات والأسماك بشكل متوازن. أيضا يؤثر تناول الطعام بشكل منفرد سلبيا على الصحة النفسية، مثل نقص النوم الكافي أو الوقوع بسهولة في اليأس.

تجدر الأشارة الى أنه في ظل وباء كورونا فمن الصعب الالتقاء بالأصدقاء في المطاعم، لذلك من الأفضل التفكير في سبل تناول وجبات الطعام في مناخ إيجابي أو تناول أنواع أطعمة مغذية ومتنوعة بمفردنا.