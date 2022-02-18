بلدية سيول تطلق أضواء السلام للاحتفال بذكرى حركة الاستقلال

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يصادف اليوم ذكرى حركة الاستقلال الكورية التي اندلعت في مثل هذا اليوم، الأول من مارس، من عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر. ولذلك يطلق عليها بالكورية حركة "سام إيل". في هذا السياق، أطلقت بلدية سيول ضوءا من السلام يحمل رسالة مضادة للحرب، في مختلف أرجاء العاصمة. وذلك للتأكيد على أهمية احترام سيادة مختلف شعوب العالم والتي لا يتم الالتزام بها مثلما يحدث في أوكراينا هذه الأيام.

وقد قامت البلدية يوم الأحد الماضي بحملة ضوء السلام في 4 مرافق ترمز إلى سيول وهي مقر البلدية وبرج سيول وجزيرة سيبيت세빛 وميديوكانفاس 미디어캔버스في شارع سيول. هذه الحملة المتمثلة في أظهار الأضواء الزرقاء والصفراء التي تشير إلى علم أوكرانيا، تم تنظيمها من أجل التضامن مع الشعب الأوكراني الذي يعاني من الغزو العسكري الروسي، والمشاركة في الرسالة المناهضة للحرب. وتنوي البلدية نشر هذه الحملة في جميع أنحاء العاصمة خلال هذا الشهر عبر التعاون الوثيق مع المرافق الرئيسية التابعة لها وغيرها من المرافق الخاصة في العاصمة.