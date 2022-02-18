تدفق طلاب جامعيين على العمل في مراقبة الانتخابات الرئاسية

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قامت لجنة المراقبة على الانتخابات التابعة لإدارة منطقة "كوان آك" في سيول بتوظيف عدد من العاملين المساعدين في أعمال التصويت الذين سيعملون في المنطقة يوم الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، وتقدم لهذا العمل خمسمائة وواحد وثلاثون طالبا من جامعة سيول الوطنية، وهو ما أثار اهتماما كبيرا. وكانت اللجنة قد طلبت من الجامعة في منتصف الشهر الماضي توظيف العاملين المسؤولين عن التأكد من هويات الناخبين وإرشادهم إلى مراكز الاقتراع وغير ذلك. ولم يكن السبب في هذا الإقبال الكبير هو ارتفاع المكافأة التي سيحصلون عليها. فمن المتوقع أن يحصل العامل الواحد على مائة وواحد وعشرين ألف وون، أي حوالي مائة دولار فقط، مقابل العمل من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة السادسة والنصف مساء. ولا يُطبّق في هذا العمل نظام الحد الأدنى للأجور لأنه لا يمثل عقد عمل رسميا، ولذلك فهو أقل من الحد الأدنى للأجور. ورغم ذلك، فإن تدفق المتقدمين على طلب العمل يدل على الاهتمام الكبير بالانتخابات الرئاسية القادمة خاصة من قبل الشباب في العشرينيات من العمر.

ويرى عدد من الخبراء أن نتائج هذه الانتخابات ستعتمد كثيرا على الناخبين في هذه الفئة. حيث أنه ليس هناك فرق كبير في نسبة المؤيدين بين مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ومرشح حزب قوة الشعب المعارض "يون صوك يول" في مختلف استطلاعات الرأي. وقال مسؤول في جمعية الطلاب التابعة لجامعة سيول إن الاهتمام بالعمل كان كبيرا لدرجة أن مائتي طالب وطالبة تقدموا بطلبات في أول يوم من فتح باب القبول، وانتهت كل العملية بعد مرور ثلاثة أيام فقط. وكانت النسبة بين الطلاب والطالبات واحد إلى واحد تقريبا. في السابق كان الموظفون الحكوميون يتولون مهام العاملين المساعدين في التصويت إلا أنه أصبح من الصعب تشغيلهم بسبب كثرة أعباء العمل وتداعيات جائحة كورونا ولهذا فإن لجنة الانتخابات في المنطقة طلبت من جامعة سيول ذلك الطلب لأول مرة هذا العام.

وقال مسؤول في اللجنة إنهم اعتقدوا أنه إذا تقدم مائة طالب وطالبة بطلبات للعمل، فسوف يكون الأمر ناجحا جدا، لكنهم فوجؤوا بتقدم خمسة أضعاف هذا العدد، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب في جامعة سيول الوطنية من بين إجمالي العاملين المساعدين في أعمال التصويت الذين يبلغ عددهم ألفا ومائتين وستة وخمسين شخصا تجاوزت أربعين بالمائة. ويقول "بارك" الطالب في الجامعة من بين المتقدمين إنه سيدلي بصوته لأول مرة في حياته في الانتخابات الرئاسية القادمة وقد تقدم بالطلب لأنه يعتقد أن ذلك سيمثل نقطة تحول مهمة في مستقبل كوريا. من ناحية أخرى، طلبت لجنة المراقبة على الانتخابات في منطقة دوبونغ في سيول من جامعة "دوك سونغ" للنساء توظيف عاملين مساعدين في أعمال التصويت، وتقدم مائة وواحد من طالبات الجامعة بطلب العمل الأمر الذي يؤكد على الاهتمام الكبير من قبل الشباب في العشرينيات من العمر بالانتخابات.