رواج شعبية المحتويات المتعلقة بتناول كمية قليلة من الطعام

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ظهرت في السنوات الأخيرة عدد من المحتويات المتعلقة بالإفراط في تناول الطعام بما في ذلك أكل خمس عشرة علبة من الراميون مرة واحدة أو أكل سمكة كبيرة تزن عشرة كيلوغرامات مرة واحدة. كانت تلك المحتويات تحظى براوج كبير بين المشاهدين الذين يتساءلون كيف يمكن أكل ذلك القدر الكبير من الطعام أو كيف يمكن أكله بتلك السرعة. وطبعا انتقد البعض هذا النوع من المحتويات قائلين إنها تحرض شهية الناس بشكل غير طبيعي. ولكن هذه الأيام يزداد عدد أولئك الذين يلجؤون إلى محتويات متعلقة بتناول كمية قليلة من الطعام. مثلا مضغ نصف بيضة مسلوقة بشكل بطيئ لمدة دقيقتين ونصف أو مشهد أكل ربع تفاحة فقط أو أكل كمية مناسبة من وجبة صحية مكونة من الخضر واللحم. وكتب مشاهدي هذه المحتويات تغريدات مثل "عندما أراها أراجع نفسي أنا الذي آكل بسرعة"، واخري تقول "من مشاكل المعاصرين الإفراط في تناول الطعام فمن الأفضل تغيير عادة الأكل إلى الأكل القليل"، و"عندما أشاهد مثل هذه المحتويات أشعر بأنني أصبحت صحيا".

يذكر أن هذا النوع من المحتويات يحظى بشعبية كبيرة بين فئة الشباب الذين يولون اهتماما كبيرا بالحفاظ على الرشاقة البدنية. على سبيل المثال، شاهد السيد لي وهو موظف في شركة مقاطع فيديو عبر يوتيوب مؤخرا تصور شخصا ما يتناول نصف وجبة من المعكرونة الباردة ببطء لمدة أكثر من نصف ساعة. وكان معظم المحتويات التي كان يشاهدها في الأوقات السابقة عبارة عن مقاطع فيديوهات تصور الأكل الكثير والسريع. وقال السيد لي إنه ظل يتساءل عما إذا كانوا يستطيعون الإحساس بالمذاق بالفعل؟، وأضاف أنه عندما شاهد مشهد تذوق قدر قليل من الطعام على مهل، شعر بالاطمئنان.

ويرى الخبراء أن هذا التغير جاء نتيجة لزيادة الاهتمام بعادة الأكل الصحي بدلا من الوجبات المثيرة. وتقول البروفسورة "جونغ بوك مي 정복미 " في كلية الغذاء والتغذية بجامعة جنوب جولا إنه من المرغوب فيه نشر المحتويات المتعلقة بتناول قدر قليل من الطعام لأنها تعلمنا طريقة الأكل بشكل صحي.