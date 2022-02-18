57% زيادة في عدد الأجانب الحاصلين على الدكتوراه في كوريا

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اظهرت بيانات أن عدد الأجانب الذين يحصلون على شهادات الدكتوراه في كوريا زاد بمقدار سبعة وخمسين بالمائة خلال سنة واحدة. ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع موجة الثقافة الكورية الشعبية "هالليو" التي اجتاحت مختلف دول العالم والجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات الكورية لاستقطاب الطلاب الأجانب إلى البلاد. وأصدر المعهد الكوري للمؤهلات المهنية تقريرا مؤخرا حول حصول الأجانب على شهادات الدكتوراه في البلاد في الفترة من عام ألفين واثني عشر وحتى عام ألفين وواحد وعشرين. واتضح أن عدد الأجانب الحاصلين على الدكتوراه في البلاد زاد بحوالي سبعة وخمسين بالمائة العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق ليبلغ ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعين ويسجل رقما قياسيا. وقد زاد بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بعام ألفين واثني عشر. ومثلت نسبة الأجانب من إجمالي الحاصلين الجدد على شهادات الدكتوراه في البلاد العام الماضي أربعة عشر بالمائة بزيادة اثنين بالمائة عن العام الأسبق، وثمانية بالمائة مقارنة بما كان عليه قبل عشرة أعوام. كما تستمر نسبة السيدات من الأجانب الحاصلين على الدكتوراه بشكل ثابت، ففي عام ألفين واثني عشر بلغت نسبة السيدات ثمانية وثلاثين بالمائة، ثم ستة وأربعين بالمائة في العام الماضي.

وقال المعهد الكوري إن السبب في هذه الزيادة يرجع إلى ارتفاع مكانة كوريا نتيجة لارتفاع هالليو والجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات الكورية لاستقطاب الطلاب الأجانب. وحسب جنسيات الأجانب الحاصلين على الدكتوراه في العام الماضي، بلغت نسبة ذوي الجنسية الصينية أربعة وستين بالمائة، وتلاهم ذوو الجنسية الفيتنامية بتسعة بالمائة، وذوو الجنسيتين الهندية والباكستانية بخمسة بالمائة. وحول أسباب حصولهم على الدكتوراه في كوريا أجاب واحد وثلاثون بالمائة منهم بالبيئة الملائمة للبحوث، بينما أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم بارتفاع جودة التعليم. وأجاب تسعة عشر بالمائة منهم بتوفر المنح الدراسية. ولكن لم تبلغ نسبة الذين أجابوا بهدف الحصول على فرص عمل في كوريا إلا اثنين بالمائة، وهو ما يشير إلى قلة القوى العاملة الممتازة من الأجانب الذين يحصلون على الدكتوراه من أجل الاستقرار في كوريا.