ميتافيرس في حفلات الدخول في المدارس الكورية

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كما في العام الماضي، من أجل منع انتشار كورونا، لم تكن هناك مراسم دخول يشارك فيها جميع الطلاب الجدد أو أولياء الأمور في معظم المدارس في جميع أنحاء البلاد. وقد طلبت معظم المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع أنحاء البلاد من أولياء الأمور عدم مرافقتهم إلى حفلات الدخول، وذهب الطلاب الجدد إلى فصولهم الدراسية تحت إشراف المعلمين عند بوابات المدارس.

يُشار الى أن هذا العام، ينتشر فيروس كورونا بشكل أسرع من العام الماضي، لذلك أقيمت مراسم الدخول دون مشاركة أولياء الأمور في معظم المدارس في جميع أنحاء البلاد. لذلك تغيرت ثقافة حفلات الدخول في المدارس الكورية مقارنة بما كانت عليه قبل فيروس كورونا. ويعتبر حفل الدخول هو يوم للاحتفال ببداية الحياة المدرسية الأولى للطلاب الجدد. وعادة يحضر أفراد الأسرة أو أقارب الطلاب الجدد مراسم الدخول لالتقاط صور تذكارية، وتقديم بعض الزهور أو الهدايا، وتناول الطعام معا بعد المراسم. ومع ذلك، في هذا العام، منعت معظم المدارس الآباء من دخول المدرسة، لذلك تم الأكتفاء بالتقاط صور تذكارية خارج بوابة المدرسة. ونظرا لإلغاء حفلات التخرج ومراسم الدخول في معظم المدارس، يبدو أن مزارعي الزهور يواجهون أوقاتا صعبة حقا. وفي غضون ذلك، مع دخول أزمة كورونا عامها الثالث، أصبح عقد الأحداث الجامعية باستخدام '' ميتافيرس '' اتجاها عاما. حيث يأخذ الطلاب زمام المبادرة ويحاولون مواصلة ثقافة الجامعة بطريقة جديدة من خلال تنظيم أحداث مختلفة مثل مراسم الدخول وحفلات التخرج وحفلات الترحيب للطلاب الجدد في حرم افتراضي يشبه الواقع.

الجدير بالذكر أن هذا العام، عقدت العديد من الجامعات في كوريا فعاليات جامعية، بما في ذلك توجيه الطلاب الجدد، باستخدام ميتافيرس. ومن بينها جامعة دونغ ميونغ، حيث قام الطلاب بالتخطيط والإعداد مباشرة لاستضافة فعاليات جامعية في الواقع الافتراضي دون الاعتماد على الشركات المتخصصة، وقاموا بتنفيذ حرم جامعي افتراضي أقرب ما يكون إلى العالم الحقيقي. ولحسن الحظ، كان رد فعل الطلاب إيجابيا. حيث تمكن معظم الطلاب الجدد من تجربة الحياة في الحرم الجامعي بشكل غير مباشر في الحرم الجامعي الافتراضي، وتركوا تقييمات إيجابية مفادها أن الحدث كان ممتعا وليس مملا بفضل العملية الحيوية.