المزيد من الكوريين يفضلون السفر وحدهم

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مع زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد وقضاء المزيد من الوقت بشكل فردي بسبب فيروس كورونا، يستمتع المزيد من الناس بـ"السفر بمفردهم". ووفقا لمسح حديث أجراه مكتب الإحصاء الوطني الكوري، فإن نسبة الأسر المكونة من شخص واحد ظلت تزداد باستمرار، من 29.3% في 2018، إلى 31.7% في 2020. كما استمر الطلب على السفر الفردي في الزيادة، من 2.5% في 2018 إلى 4.8% في 2020.

وبالنظر إلى تحليل البيانات الاجتماعية، يمكن ملاحظة أنه من عام 2019 وحتى العام الماضي، زاد عدد إشارات الكلمات مثل 혼등 أي تسلق الجبل وحيدا، و혼캉스 أي قضاء الإجازة وحيدا، و혼행 أي السفر وحيدا، وهو ما يشير إلى الأنشطة التي يقوم بها الناس بمفردهم. وعلى وجه الخصوص، منذ فبراير من العام الماضي، بعد التطعيم ضد كورونا، زاد بشكل ملحوظ عدد الإشارات إلى الأنشطة الفردية على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل السفر وحيدا، و혼밥 أي تناول الطعام وحيدا، و혼술 أي شرب الخمر وحيدا.

ومن ناحية أخرى، فإن الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يسافرون بمفردهم ترجع إلى الرغبة في الوقت والمكان الخاصين بهم، وتوقعات لقاءات جديدة، وراحة السفر المرتجل. وعند سؤالهم عن الأشياء الجيدة في السفر بمفردهم، أشار المشاركون في الاستطلاع إلى سهولة إعادة الجدولة، والإقامة المريحة، والحرية. وعلى وجه الخصوص، بالنسبة للناس في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، فقد أجابوا بأنهم يستمتعون بالسفر بمفردهم لأن لديهم شغف بالسفر بمفردهم أو بسبب صعوبة تنسيق الجداول مع رفيق.

أيضا قال المشاركون في الأربعينيات والخمسينيات من العمر إنهم استمتعوا بالسفر بمفردهم كوسيلة للهروب من العلاقات مع الناس وكطريقة للاحتفال بذكرى تقاعدهم. كما تم ذكر جزيرة جيجو، ومدينة سيول، وبوسان، وكيونغ جو، وكانغ ننغ، التي تتمتع بوسائل نقل مريحة ومرافق ملائمة، كوجهات سفر أكثر تفضيلا بين أولئك الذين يستمتعون بالسفر بمفردهم. ولكن هناك أوقات سيئة أيضا في الأيام الجيدة. بمعنى آخر، يأتي السفر بالمفرد مع عدد من الصعوبات. وبالنسبة للجوانب السلبية لهذا النوع من السفر، فقد تمت الإشارة كثيرا إلى النظرة غير المريحة من قبل الآخرين، وصعوبة تناول الطعام في المطاعم وحيدا بسبب القيود على قائمة الشخص الواحد، ومخاوف السلامة، والنقل غير المريح، وتكاليف السفر المرتفعة. ومع استمرار زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد، من المتوقع أن يصبح سوق السفر بالمفرد أكثر نشاطا في المستقبل. لذلك، من الضروري تطوير العديد من المنتجات والخدمات للمسافرين الذين يستمتعون بالسفر بمفردهم، مثل توسيع القائمة لشخص واحد، وتثبيت منطقة لالتقاط الصور الذاتية، وتطوير خدمات تخزين الأمتعة وحركتها.