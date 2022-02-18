هيئة التعليم لبلدية سيول تنظم مسابقة للوقاية من العنف المدرسي

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للترحيب بالفصل الدراسي الجديد، عقدت هيئة التعليم التابعة لبلدية سيول مسابقة بعنوان "التواصل والاعتناء والنمو" للوقاية من العنف المدرسي، واختارت من خلالها أفضل 10 كلمات يرغب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في سماعها أكثر. وقد شارك في هذه المسابقة ألفان، بمن في ذلك طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأولياء الأمور والمعلمون. ومن بين أكثر ما يريد الطلاب سماعه من أصدقائهم عبارة: "شكرا لك على كونك صديقي"، ثم "هيا نلعب معا"، و"أنت رائع حقا"، و"ما زلتَ جيدا بما يكفي"، و"أنت صديقي العزيز"، و"أنت رائع جدا"، و"لا بأس، لقد قمت بعمل جيد" بهذا الترتيب.

وبالنظر إلى أكثر شيء يرغب الطلاب الكوريون في سماعه من والديهم، كانت أكثر الكلمات التي أراد الطلاب سماعها من آبائهم هي "لقد قمت بعمل رائع". ثم، "أنا أحبك دائما"، " ما زلت تعمل بشكل جيد"، "لقد عملتَ بجد اليوم"، "لا بأس، كل شيء سيكون على ما يرام"، "أنا ممتن لميلادك"، "ستعمل جيدا"، بهذا الترتيب. ومن ناحية أخرى، كانت الكلمات التي أراد الطلاب سماعها من معلميهم هي "لقد قمتَ بعمل رائع". كما كانت الكلمات التي أراد المعلمون سماعها من طلابهم هي "شكرا لك دائما"، وكانت الكلمة التي احتلت المركز الثاني هي "فصولك الدراسية هي الأكثر متعة".

الجدير بالذكر أن هيئة التعليم التابعة لبلدية سيول ستستخدم نتائج هذه المسابقة للوقاية من العنف المدرسي بين الطلاب في هذه المنطقة. حيث أنه إذا انتشرت ثقافة لغوية إيجابية من خلال كلمات ودودة يريد الشخص الآخر سماعها، فإن القوة الإيجابية ستؤدي إلى استعادة العلاقات الجيدة بين أعضاء المدرسة.