تطبيق نظام الإيداع على الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة بدءا من يونيو

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تقرر أن يتم تطبيق نظام الإيداع على الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة في المقاهي في كوريا بدءا من يوم العاشر من شهر يونيو القادم.

وجاءت فكرة تطبيق هذا النظام بعد أن تم تعديل القانون الخاص بتعزيز توفير الموارد وإعادة التدوير في شهر يونيو من عام 2020 لحل المشكلة المتمثلة في عدم جمع الأكواب المستخدمة لمرة واحدة والتخلص منها كقمامة.

ووفقا لإشعار إداري متعلق بدخول النظام حيز التنفيذ، ستكون 79 شركة متخصصة في المقاهي والمشروبات والمخابز خاضعة لنظام الإيداع على الأكواب، بما في ذلك "ستاربكس"، و"مكدونالد"، ويتجاوز عدد المحلات التي سيتم تطبيق نظام الإيداع عليها 38 ألف محل على مستوى البلاد.

وبعد دخول النظام حيز التنفيذ يوم العاشر من شهر يونيو القادم، سيتعين على عملاء تلك المحلات دفع 300 وون، أي ما يعادل حوالي ربع دولار، كإيداع على كل كوب واحد يستخدم لمرة واحدة، على أن يتم إعادة مبلغ الإيداع إلى من يدفعه عند إعادة الكوب المستخدم إلى أي محل من المحلات الخاضعة للنظام.

ومن المخطط أن يتم استخدام الأكواب المعاد جمعها في إنتاج منتجات من قبل شركات إعادة التدوير، بحيث تكون المحلات مسؤولة عن دفع التكاليف اللازمة لجمع الأكواب المستخدمة.

وطبقا للإحصاءات ذات الصلة، تجاوز عدد الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة في كوريا الجنوبية 600 مليون وحدة على أساس عام 2018، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على القهوة والمشروبات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكواب الورقية والبلاستيكية يمكن إعادة تدويرها بعد الاستخدام، لكن معظم الأكواب المستخدمة لا يتم جمعها، بل يتم التخلص منها كقمامة، وهو ما يتسبب في تلوث البيئة وإهدار الموارد.

ومن المتوقع أن يتم جمع الأكواب المستخدمة بشكل أكبر مما هو عليه الآن بعد دخول نظام الإيداع حيز التنفيذ. وسوف تقوم الحكومة بتخصيص المزيد من الشركات في جمع الأكواب المستخدمة وإعادة التدوير لمواجهة الزيادة في الأكواب التي سيتم إعادة جمعها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر استخدام المناديل المبللة المصنوعة من البلاستيك في المطاعم اعتبارا من العام القادم.