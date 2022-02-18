مشاركة كوريا الجنوبية في العقوبات الدولية المفروضة على روسيا

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قررت الحكومة الكورية حظر التداول المصرفي مع البنوك الروسية الرئيسية وتجارة السندات الوطنية الروسية، ضمن إجراءات المشاركة في العقوبات المصرفية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا احتجاجا على غزوها لأوكرانيا.

وكشفت وزارة المالية الكورية عن هذا القرار يوم الثلاثاء الماضي، وقالت إنها ستتخذ التدابير الإضافية اللازمة تماشيا مع التطورات التي ستحدث في العقوبات الدولية ضد روسيا.

وبموجب هذا القرار، سيتم حظر التداول المصرفي مع 7 بنوك روسية رئيسية خاضعة للعقوبات الدولية، وهي "بنك أوتكريتيي"، و"نوفيكوم بنك"، و"برومسفياز بنك"، و"روسيا بنك"، و"سوفكوم بنك"، و"فنيش اكونوم بنك"، و"في تي بي بنك"، وسيتم حظر جميع المؤسسات المصرفية والشركات والأفراد في كوريا الجوبية من التداول المصرفي من خلال البنوك الروسية السبعة المذكورة.

لكن سيتم إعفاء التجارة في مجالات المنتجات الزراعية والمنتجات ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا، والطاقة، من ذلك الحظر.

ونصحت الحكومة الكورية الهيئات العامة والمؤسسات المصرفية بتعليق تجارة جميع السندات الوطنية الروسية الصادرة بعد يوم الثاني من شهر مارس الجاري.

وأعربت الحكومة الكورية عن تأييدها لقرار منع روسيا من استخدم نظام المدفوعات المالية العالمي "سويفت" الذي يضم أكثر من 10 آلاف بنك في حوالي 200 دولة حول العالم.

إلى جانب هذا، أوضحت الحكومة الكورية للجانب الأمريكي أنها تدرس فرض قيود إضافية على روسيا بدءا من حظر تصدير بعض المواد الاستراتيجية إليها، احتجاجا على هجماتها العسكرية ضد سيادة وأراضي أوكرانيا.

ويدل هذا على عزم كوريا الجنوبية لعب دور فعال كدولة عضو مسؤولة في المجتمع الدولي.

وكان نائب وزير المالية الكوي "لي أوك وان" قد أجرى لقاء مع نائب وزير الخزانة الأمريكي "والي أديمو" يوم الاثنين الماضي في واشنطن لمناقشة القضايا العالقة بين سيول وواشنطن.

وخلال هذا اللقاء، أعرب "لي" عن عزم الحكومة الكورية المشاركة في العقوبات الدولية ضد روسيا، وأشار إلى أن سيول مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية تماشيا مع التطورات التي ستحدث في العقوبات الدولية.

وكانت وزارة الخارجية الكورية قد أوضحت أنها ستتخذ قرارا بشأن فرض قيود على تصدير 57 مادة غير استراتيجية إلى روسيا وضعتها الولايات المتحدة ضمن قائمة عقوباتها الأحادية.

ومن بين الـ57 مادة المحظور تصديرها لروسيا: أشباه الموصلات، وأجهزة المعلومات والاتصالات، وأجهزة الاستشعار، والمواد الأخرى ذات الصلة بالليزر ومياه البحر والطيران والفضاء.

وعلى الرغم من أن العقوبات المصرفية التي قررت الحكومة الكورية فرضها ضد روسيا تشبه العقوبات الأمريكية والأوربية، لكن الولايات المتحدة لم تدرج كوريا الجنوبية ضمن قائمة الدول التي سيتم إعفاؤها من تطبيق قاعدة المنتج الأجنبي المباشر التي تضم 32 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوربي وبريطانيا واليابان. وبموجب هذه القاعدة يتعين على الشركات الحصول على ترخيص من واشنطن قبل شحن العناصر المتعلقة بالتكنولوجيا القائمة على التقنية والبرامج الأمريكية إلى روسيا.

وكانت كوريا الجنوبية تسعى إلى الحصول على إعفاء من الولايات المتحدة خوفا من أن يؤثر هذا الإجراء على المصدرين الكوريين.