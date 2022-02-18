اختيار كوريا الجنوبية كضيف شرف لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة





كشف المخرج "سعد هنداوي" رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة في دورته الثالثة والعشرين عن اختيار كوريا الجنوبية كضيف شرف للمهرجان.

وقال "هنداوي" إن كوريا الجنوبية ستشارك في المهرجان بفيلم روائي قصير في المسابقة الرسمية، كما سيعرض المهرجان 4 أفلام من كوريا الجنوبية خارج المسابقة.

وسوف يقام مهرجان الإسماعيلية بمدينة الإسماعيلية المصرية خلال الفترة من السابع عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري بمشاركة 107 أفلام، منها 57 فيلما في المسابقات الرسمية من 31 دولة.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته في عام 1991.

وكان الفيلم الوثائقي الكوري "كوكب الحلزون" من إخراج المخرج "لي سونغ جون" قد فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الإسماعيلية الذي أقيم في عام 2012.