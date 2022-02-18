كوريا الجنوبية تختار مصر شريكا استراتيجيا للتعاون الإنمائي الرسمي

مصدر الصورة: وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية

قام وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "نوه هيونغ أوك" بزيارة لمصر خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من فبراير الماضي، كإجراء متابعة لمذكرة التفاهم الخاصة بإقراض مصر مليار دولار والموقعة في أثناء زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" لمصر في شهر يناير الماضي.

وفي أثناء إقامته في القاهرة، أجرى الوزير الكوري "نوه" محادثات مع وزير النقل المصري "كامل الوزير"، حيث بحث معه تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري.

ووقع معه مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السكك الحديدية، واتفق معه على توسيع التعاون بين الحكومتين الكورية والمصرية في مشروع توفير القطارات الكهربائية للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، والذي طرحته الهيئة القومية المصرية للأنفاق.

ويهدف هذا المشروع إلى إمداد 320 قطارا كهربائيا إضافيا لخطي مترو القاهرة الثاني والثالث، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 660 مليون دولار.

وقال الوزير الكوري "نوه" إن كوريا الجنوبية ستسعى بنشاط لتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة في مصر، خاصة بعد اختيار كوريا لمصر كشريك استراتيجي للتعاون الإنمائي الرسمي خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2025.

وأشار "نوه" إلى أن ذلك سيسمح للشركات الكورية ذات التقنيات العالية بالمشاركة في مشروعات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك المدن الذكية ونظام النقل الذكي، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المستدامة، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم العالي.

ومن جانبه، قال وزير النقل المصري "كامل الوزير" إن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري الكوري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، مؤكدا على رغبة الجانب المصري في التعاون المشترك في مجال بناء سفن البضائع العامة لتحمل العلم المصري.