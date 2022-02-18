مطعم سعودي تسوده أجواء من المسلسل الكوري لعبة الحبار

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أصبح بإمكان عشاق المسلسل الدرامي الكوري الشهير "لعبة الحبار" في المملكة العربية السعودية الاستمتاع بتجربة فريدة لتناول الطعام والمشاركة في أنشطة مثل تحدي قرص العسل أو السكر وذلك في مطعم "تشيمني بيسترو" بالرياض.

والمطعم مصمم لإشراك رواده في اللعبة، حيث يرتدي المضيفون في المطعم الأزياء التي ارتداها ممثلو مسلسل "لعبة الحبار"، ويحملون بنادق لعبة لإطلاق النار على الخاسرين في اللعبة.

ومن بين رواد المطعم "سناء التميمي" التي قالت "أتيت اليوم مع بناتي وأبنائي للمطعم بعدما تابعنا حلقات المسلسل، ونحن اليوم هنا لتجربة أجواء لعبة الحبار على أرض الواقع. وأعجبتنا تلك التجربة، وأحببنا الأجواء التي تكسر الروتين اليومي.

من جانبه، قال "سلطان ممتاز" مدير العمليات في المطعم: "جاءت فكرة الأجواء الجديدة في المطعم من خلال عرض المسلسل والمسابقة التي يقدمها، ونفذناها وفق ما يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا.

وأضاف: "حاولنا تبسيط الموضوع لزبائننا الذي يريدون أن يقيموا عيد ميلاد أو حفلة تخرج أو أي مناسبة خاصة، وساهم هذا في ازدياد عددهم وخاصة فئة الشباب والأطفال وارتفعت مبيعاتنا".

وأضاف أنه تم تقديم لعبة السكر لنعطي للزبائن حافزا ونشجعهم على التفاعل معنا، ويفوز من يقوم بالرسمة الصحيحة بخصم بـ20% من إجمالي الفاتورة.

وأوضح أن مبيعات المطعم زادت بنسبة 30% منذ تقديمه لهذه اللعبة بمشاركة رواده.